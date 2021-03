Buvę JAV prezidentai agituoja amerikiečius skiepytis nuo COVID-19

Buvę JAV prezidentai Barackas Obama, George‘as W. Bushas, Billas Clintonas ir Jimmy‘is Carteris sudalyvavo reklaminėje kampanijoje, raginančioje amerikiečius pasiskiepyti nuo koronaviruso.

„Ši vakcina reiškia viltį. Ji apsaugos jus ir tuos, kuriuos jus mylite, nuo šios pavojingos ir mirtinos ligos“, - sakė B. Obama filmuke, kurį parodė nekomercinė reklamos agentūra „Ad Council“. Filmuke iš gyvų buvusių prezidentų ir buvusių pirmųjų ponių nebuvo matyti tik Donaldo Trumpo ir jo žmonos Melanijos.

Minutės trukmės klipas pavadinimu „ It's up to you“ rodo, kaip keturi buvę prezidentai ir jų žmonos skiepijasi nuo koronaviruso. „Aš vėl noriu dirbti ir noriu galėti judėti“, - sako B. Clintonas. Jo įpėdinis G. W. Bushas, kaip beisbolo gerbėjas, turi labiau konkretų tikslą: „Ko aš tikrai laukiu, tai pirmųjų rungtynių sausakimšame Teksaso „Rangers“ stadione“. B. Obama tikisi, kad galės aplankyti savo žmonos Michellės motiną. „Ją apkabinti ir pamatyti ją per jos gimtadienį“, - sakė buvęs prezidentas.

330 mln. gyventojų turinčiose JAV, Johnso Hopkinso universiteto duomenimis, iki šiol virusas nustatytas daugiau kaip 29 mln. žmonių, daugiau kaip 529 000 pacientų mirė. Po pradžioje lėto vakcinacijos starto gruodį kampanija smarkiai įsibėgėjo. JAV ligų kontrolės ir prevencijos centro duomenimis, daugiau kaip 62,4 mln. žmonių jau yra gavę pirmąją vakcinos dozę, o daugiau kaip 32,9 mln. – abi.