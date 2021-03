Trumpui – griežti žodžiai iš artimo sąjungininko: tai panašu į įkaitų situaciją

Senatoriaus Lindsey O. Grahamo santykiai su buvusiu JAV prezidentu Donaldu Trumpu gana sudėtingi. Jis laikytas bene didžiausiu D. Trumpo pasirodymų 2016 metų debatuose kritiku, teigęs, kad D. Trumpas galiausiai sunaikins partiją, tačiau vėliau tapo lojaliausiu prezidento sąjungininku Senate. Visada sakė, kad tai greičiau sąjunga iš išskaičiavimo, o ne iš meilės – tiesiog kaina, kurią reikia mokėti už tai, kad būtų galima produktyviai dirbti, skelbia „The Washington Post“.

Tik štai praeitą sekmadienį senatorius D. Trumpo ir Respublikonų partijos santykius apibūdino labai griežtai: kažkas panašaus į įkaitų situaciją.

Per interviu HBO Jonathanas Swanas spaudė senatorių atsakyti, kodėl jis ir toliau gina D. Trumpą. J. Swanas priminė, kad Amerika turi naują prezidentą, D. Trumpas ir toliau akiplėšiškai meluoja, kad iš jo rinkimai buvo pagrobti, kurstė riaušės Kapitolijuje, o pats L. Grahamas buvo perrinktas – tai reiškia, kad jo 2020 metų nuogąstavimai nebeaktualūs.

L. Grahamas, kaip visada, aiškino, kad iš susidariusios situacijos stengiasi gauti maksimalią naudą – tas pats ir D. Trumpu.

„Iki tų riaušių D. Trumpas buvo mano draugas. Stengiuosi mūsų santykius išlaikyti ir dabar. Ir toliau laikau jį savo bičiuliu. Tai, kas nutiko, buvo tamsus puslapis Amerikos istorijoje, nuo jo mes atsispyrėme ir judame toliau. Štai ką vertėtų žinoti apie mane: ketinu ir toliau dirbti – noriu, kad ir toliau būtų vykdoma politika, galinti sustiprinti Ameriką. Tikiu, kad geriausias būdas Respublikonų partijai tai daryti yra su D. Trumpu, o ne be D. Trumpo“, – paaiškino politikas.

Panašiai L. Grahamas yra kalbėjęs ir seniau. 2019 metais per interviu žurnalui „The New York Times“ jis sandoriais paremtus santykius su D. Trumpu apibūdino štai kaip: „Jeigu mane nors kiek pažįstate, suprantate, kad būtų keista, jeigu to nedaryčiau“. Imtas spausti, kas yra „tai“, jis paaiškino, kad „tai“ – „bandymas išlikti aktualiam“. Senatorius ne kartą dėkojo D. Trumpui už tai, kad įsileido jį į savo pasaulį, nors jis ir nepriklauso valdžios šakai, galinčiai lygintis su prezidento instancija.

Tik ši taisyklė šiuo metu jau kaip ir nebegalioja, nes D. Trumpas savo vietą Baltuosiuose Rūmuose užleido Joe Bidenui. L. Grahamas ir toliau teigia, jo nenutrūkstantis aljansas su D. Trumpu šiuo metu menkiau grįstas skaičiavimais, daugiau galvojama, ką gero galima gauti šioje blogoje situacijoje (kai kortos akivaizdžiai kitos pusės rankose). Jis D. Trumpą apibūdina kaip „Jesse Helmso, Ronaldo Reagano ir P.T. Barnumo mišrūną“, asmenį, turintį „tamsiąją pusę“, tačiau gebantį ir kurti „stebuklus“.

„Aš tiesiog bandau koncentruotis į tą magiją“, – aiškina senatorius L. Grahamas,

Toliau – šiek tiek įdomiau.

„Jis gali Respublikonų partija paversti kuo, ko niekas kitas nesugebėtų“, – teigia L. Grahamas, palygindamas D. Trumpo „magiją“ su tuo, ko negalėjo sukurti Johnas McCainas ir Mittas Romney.

„Jis gali ją išauginti, sustiprinti. Paversti įvairiapusiškesne. Bet gali ir sunaikinti“, – konstatuoja politikas.

„Sunaikinti“ – scenarijus, kuris tampa įmanomas galvojant apie tai, ką vadiname D. Trumpo „tamsiąja puse“. Yra ir dar vienas paaiškinimas: jeigu partija su D. Trumpu nebenorės žaisti kamuoliu, jis gali sąmoningai jai pakenkti. Panašu, kad senatorius L. Grahamas būtent tą ir nori pasakyti.

J. Swanas senatoriui priminė ir tai, kad jis ragina D. Trumpą 2024 metais vėl siekti prezidento posto.

„Tik aš niekaip nesuprantu, kaip jis galėtų tai padaryti – ir jūs netikite, tiesa? Tokios kalbos sklinda tik tam, kad jis nesupyktų ir neįkurtų trečios partijos“, – pašnekovą spaudė J. Swanas.

L. Grahamas iškalbingai nesiėmė prieštarauti tokiam teiginiui.

„Trečia partija būtų prapultis“, – atsakė senatorius.

„Žinau! Tą ir darote. Glostote jo savimeilę“, – konstatavo J. Swanas.