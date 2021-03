Nyderlanduose komendanto valanda pratęsta iki kovo pabaigos

Nyderlandų vyriausybė iki kovo 31 dienos pratęsė prieštaringai vertinamos naktinės komendanto valandos galiojimą. Išimtis bus daroma per pirmalaikius parlamento rinkimus kitą savaitę, pirmadienį Hagoje sakė ministras pirmininkas Markas Ruttė. Komendanto valanda galioja nuo 21.00 iki 4.30 val.

Dėl parlamento rinkimų kovo 15-17 dienomis bus „kai kurių išimčių“, nes „komendanto valanda negali ir neturi trukdyti laisviems rinkimams“, - kalbėjo M. Ruttė. Kad būtų sumažinta užsikrėtimo rizika, balsavimas vyks tris dienas.

M. Ruttė nuo sausio vidurio eina pareigas tik laikinai. Jo vyriausybė atsistatydino kilus skandalui dėl pagalbos šeimoms.

Restoranai, barai ir kavinės ir toliau galės pardavinėti maistą tik išsinešimui. Tuo tarpu kitose srityse numatyti švelninimai. Didelėse parduotuvėse bus galima aptarnauti daugiau klientų. Šalyje jau prieš kelias savaites duris atvėrė mokyklos.

Naktinė komendanto valanda Nyderlanduose buvo įvesta sausio 23 dieną, dėl to kilo riaušės, per kurias buvo sulaikyta per 400 žmonių.