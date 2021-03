Italijoje suimtas Paryžiaus sprogdintojų bendrininkas

Praėjus daugiau kaip penkeriems metams po 130 gyvybių nusinešusių teroristinių išpuolių Paryžiuje, Italijoje sulaikytas spėjamas teroristų bendrininkas. 36-erių alžyrietis įtariamas jiems parūpinęs suklastotus dokumentus, pranešė policija, kuria remiasi agentūra „Reuters“.

Vyras sulaikytas Bario mieste. Kitos detalės bus paskelbtos vėliau pirmadienį rengiamoje spaudos konferencijoje.

Per išpuolius Paryžiuje 2015 metų lapkričio 13-ąją žuvo 130 žmonių, šimtai buvo sužeisti. Ekstremistai, be kita ko, šaudė ir susisprogdino muzikos klube „Bataclan“ bei keliuose restoranuose. Atsakomybę už atakas prisiėmė „Islamo valstybė“ (IS).