Italijoje pernai registruota daugiausia mirčių nuo Antrojo pasaulinio karo

Pernai Italijoje, oficialiais duomenimis, registruota daugiausiai mirčių nuo Antrojo pasaulinio karo. Iš viso 2020-aisiais mirė 746 146 žmonės, ir tai yra per 15 proc. daugiau nei 2015–2019 metų vidurkis, penktadienį Romoje pranešė statistikos tarnyba ISTAT.

Po to, kai 2020 metų vasario pabaigoje 60 mln. gyventojų turinčiai Italijai smogė pirmoji pandemijos banga, ekspertai skaičiavo ir perteklines mirtis kovo–gruodžio mėnesiais.

Per šį laikotarpį mirė 20 proc. daugiau žmonių nei 2015–2019 metų vidurkis. Tai yra per 108 000 mirčių. Tačiau šis rodiklis nereiškia, kad visi šie žmonės mirė nuo COVID-19. Ekspertai jau anksčiau atkreipė dėmesį į tai, kad padaugėjo mirčių dėl ligoninių perkrovimo per pandemiją.

Sveikatos ministerijos duomenimis, nuo pandemijos pradžios Italijoje koronavirusas patvirtintas 3 mln. žmonių.