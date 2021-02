Praėjus metams po taikos susitarimo pasirašymo, Talibanas ragina tarptautines pajėgas palikti Afganistaną

Talibanas sekmadienį paragino iš Afganistano išvesti visas tarptautines pajėgas per Dohos susitarime nustatytą terminą.

Kovotojų grupuotė paskelbė pareiškimą, praėjus metams nuo to, kai ji pasirašė taikos susitarimą su JAV. Susitarimas pasirašytas Katare, Dohoje, praėjusių metų vasario 29 d.

Talibanas taip pat reikalauja paleisti daugiau kalinių ir pašalinti jų vardus iš juodųjų sąrašų.

Po Dohos susitarimo pasirašymo Talibanas liovėsi rengęs atakas prieš JAV vadovaujamas NATO pajėgas Afganistane, bet tęsė išpuolius prieš tarptautiniu mastu remiamą Afganistano vyriausybę.

Susitarime numatyta, kad visos tarptautinės pajėgos turi pasitraukti iš Afganistano iki 2021 m. gegužės 1 dienos. Talibanas mainais įsipareigojo atsisakyti smurto ir pradėti tiesiogines taikos derybas su šalies vyriausybe. Šios derybos prasidėjo rugsėjo pabaigoje, bet iki šiol nebuvo pasiekta jokios apčiuopiamos pažangos.

Visos pusės kaltina viena kitą pažeidus susitarimo nuostatas. Be to, naujojo JAV prezidento Joe Bideno administracija šiuo metu peržiūri susitarimą, o NATO narės svarsto galimai atidėti pajėgų išvedimą iš šalies, baiminantis, kad Talibanas gali užgrobti valdžią, jei pajėgos pasitrauks per greitai.

Talibanas griežtai tam nepritaria ir įspėjo dėl „niekada anksčiau neregėto karo“.