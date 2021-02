Baltarusių opozicija prognozuoja naujas ES sankcijas Baltarusijos valdžiai

Europos Sąjungoje rengiamas ketvirtas sankcijų Baltarusijai paketas, kuris Briuselyje gali būti aptartas pirmadienį, sakoma pranešime, kuris sekmadienį buvo paskelbtas baltarusių opozicijos Koordinacinės tarybos prezidiumo nario Pavelo Latuškos „Telegram“ kanalu.

„Šiuo metu rengiamas ketvirtas sankcijų paketas, kuris jau rytoj Briuselyje bus aptartas per užsienio reikalų ministrų tarybos posėdį. Sankcijų paketo parengimo procedūra turėtų būti konfidenciali, tačiau galima remtis tuo, kad Europos Sąjunga išplės teisėjų ir valdininkų, taip pat jėgos struktūrų žmonių, kuriems taikomos sankcijos, sąrašus. Be to, Europos Sąjunga, sankcijų srityje veikdama pakankamai atsargiai, itin rimtai įvertino kompleksinio juridinio metodo parengimą“, – pažymėjo P. Latuška.

Pasak jo, virtinė ES šalių neapsiribos vien sankcijomis. „Jau kuriamas tarptautinis specialiųjų tarnybų ir Vidaus reikalų ministerijos nusikaltimų baltarusių tautai tyrimo mechanizmas, jau aktyviai formuojama atitinkama faktais paremta įrodymų bazė“, – nurodė opozicijos atstovas.

Pernai ES įvedė tris sankcijų Baltarusijai paketus. 2020 metų gruodį buvo paskelbtas Europos Sąjungos Tarybos nutarimas dėl trečio sankcijų paketo, apimančio 29 fizinius ir septynis juridinius asmenis.

Buvęs Baltarusijos ambasadorius Lenkijoje ir Prancūzijoje, buvęs kultūros ministras P. Latuška dirba opozicijos Koordinacinėje taryboje ir vadovauja Nacionalinei antikrizinei valdybai (NAV).

P. Latuška buvo tarp pirmųjų Baltarusijos aukšto rango pareigūnų, viešai nepritarusių smurtiniam protestų Minske slopinimui ir elgesiui su areštuotais asmenimis, nepripažįstančiais rugpjūčio 9-ąją įvykusių prezidento rinkimų rezultatų.

Rugpjūčio 17 dieną buvo paskelbta apie P. Latuškos atleidimą iš Jankos Kupalos nacionalinio akademinio teatro vadovo pareigų. Pagrindinė teatro trupė solidarizuodamasis su vadovu ir protestuodama prieš įvykius po rinkimų atsistatydino.

Baltarusiją kelis mėnesius buvo apėmę masiniai protestai prieš rugpjūčio 9-osios prezidento rinkimų, kurių laimėtoju buvo paskelbtas autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka, vadovaujantis šaliai nuo 1994 metų, rezultatus.

Baltarusijos saugumo pajėgos ėmėsi griežtų represijų prieš protestuotojus, areštavo daugiau kaip 27 tūkst. žmonių ir privertė opozicijos lyderius palikti šalį.