Barselonoje tęsiasi policijos ir demonstrantų susirėmimai per protestus dėl reperio arešto

Penktą vakarą iš eilės Barselonoje tarp policijos ir demonstrantų kilo susirėmimų, kai tūkstančiai žmonių šeštadienį išėjo į gatves visoje Ispanijoje, protestuodami dėl vieno katalonų reperio įkalinimo už policiją ir monarchiją įžeidžiančias „Twitter“ žinutes.

Įpykę demonstrantai į gatves išėjo antradienio vakarą, policijai sulaikius 32 metų Pablo Haselį, kuris slėpėsi viename Katalonijos universitete, kad išvengtų devynių mėnesių laisvės atėmimo bausmės, jam skirtos prieštaringai vertinamoje žodžio laisvės byloje.

Nuo to laiko protestuotojai kiekvieną vakarą išeina į gatves, ir įsiplieskia susirėmimų su policija. Protestai prasidėjo P. Haselio gimtojoje Katalonijoje, tačiau jie išplito į Madridą ir į kitus miestus.

Siekiant užkirsti kelią smurtui per savaitgalio protestus, pasitelktos didžiulės pareigūnų pajėgos, o Madrido ir Barselonos gatvėse rikiavosi dešimtys policijos furgonų.

Keli tūkstančiai demonstrantų Barselonoje pradėjo rinktis apie 19 val. vietos (20 val. Lietuvos) laiku, bet jiems pradėjus žygiuoti policijos būstinės link, kilo susirėmimų.

Protestuotojai svaidė butelius, skardines ir petardas į policiją, kuri atsakė į puolimą į orą kylant dūmams nuo degančių barikadų, pranešė naujienų agentūros AFP korespondentas.

Kiti laužėsi ir plėšė tokias parduotuves kaip „Nike“, „Versace“, „Tommy Hilfiger“, „Hugo Boss“ ir „Diesel“ Barselonos „Passeig de Gracia“ alėjoje.

Jie taip pat užpuolė Barselonos biržos pastatą ir padegė kelis motociklus.

Madride apie 400 žmonių, prižiūrimi gausių policijos pajėgų, susirinko miesto centre, skanduodami ir plodami, o smalsūs pirkėjai sustojo pasižiūrėti į tai, kas vyksta.

„Išlaisvinkit Pablo Haselį!“ – šaukė protestuotojai, jiems virš galvų skriejant sraigtasparniui, o palei judriausią Madrido prekybos gatvę Gran Via matėsi išsirikiavę mažiausiai 17 policijos furgonų.

Anksčiau po kelis šimtus žmonių susirinko pietiniuose Malagos, Kordobos ir Sevilijos miestuose, pranešė vietos žiniasklaida. Dar 100 protestuotojų susirinko šiauriniame Santandero mieste ir dar maždaug tiek – Logronjo mieste.

Iki šiol per protestus buvo areštuota daugiau nei 100 žmonių, o dešimtys sužeista per susirėmimus. Tarp jų – daugybė policijos pareigūnų ir viena jauna moteris, netekusi akies po to, kai į ją pataikė viena iš policijos paleistų putplasčio kulkų.