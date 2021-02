Iš JAV nesitraukiant rekordiniams šalčiams milijonai žmonių likę be elektros

Milijonams amerikiečių trečiadienį buvo nutrūkęs elektros tiekimas, žiemos audros atneštiems neįprastiems šalčiams sukausčius didelius Jungtinių Valstijų rajonus ir net prasibrovus iki Meksikos.

Arktinio oro banga – dėl kurios oro temperatūra tokioms sąlygoms nepasirengusiose vietovėse krito iki rekordinių žemumų – beveik visiškai paralyžiavo vietos komunalinių paslaugų įmones ir supykdė likimo valiai paliktus ir į šiltus drabužius ar antklodes įsisukusius gyventojus.

Teksase elektros tiekimo bendrovės priverstos paeiliui atjunginėti elektrą gyventojams, kad išvengtų sistemos perkrovimo, daugumai gyventojų dėl įsijungus elektrinius šildytuvus. Kai kurie žmonės elektros energijos neturi jau ne vieną dieną.

„Jau antrą naktį sėdžiu be elektros per šalčiausią žiemą Pietryčių Teksase per daugiau nei 30 metų“, – korespondentas Wesas Wolfe'as iš Leik Džeksono Teksase parašė socialiniame tinkle „Twitter“.

„Vakarienei suvalgiau pusę suktinuko su falafeliu prie nešiojamojo kompiuterio šviesos, po to palindau po savo antklodėmis, kurias dar užklojo sunkus paltas“, – rašė jis.

Tinklalapis „PowerOutage.US“ pranešė, kad vien Teksase trečiadienio rytą be elektros buvo daugiau kaip 3 mln. gyventojų ir kompanijų.

Elektros energijos paklausa labai išaugo kaip tik šią savaitę, kai ledas sukaustė vėjo jėgaines ir išjungė dujines elektrines.

Amerikos Raudonasis Kryžius pranešė atidaręs daugiau nei 35 šildymosi centrus Teksase.

Nuo praėjusios savaitės, kai šalį pasiekė šaltų orų banga, registruota daugiau nei 20 su žiemos audra siejamų mirčių, įskaitant mirties atvejus per eismo nelaimes Teksase, Kentukyje ir Misūryje.

Netoli San Antonijaus Teksase esančioje primatų prieglaudoje „Primarily Primates“ nugaišo keletas gyvūnų, pirmadienį nutrūkus elektros tiekimui ir prieglaudos darbuotojams jų nepajėgus sušildyti.

Centro vadovas Brooke'as Chavezas vietos žiniasklaidai sakė, kad, prieglauda neteko vienos šimpanzės, kelių beždžionių, lemūrų ir tropinių paukščių.

Nedidelės vakarinės Teksaso bendruomenės Kolorado Sičio meras atsistatydino po to, kai be elektros likusiems miesto gyventojams pasiūlė „sukurti žaidimų planą“ ir „nešti subinę bei pasirūpinti savo šeima!“

„Aš mirtinai pavargau nuo žmonių, laukiančių tų prakeiktų išmokų“, – parašė Timas Boydas feisbuke, nors vėliau šis įrašas buvo ištrintas.