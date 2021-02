PSO Misija Uhane: Kinija nuslėpė kertinius pandemijos duomenis, ekspertai tiesiog šaukdavo vieni ant kitų įtaria, kad pirminis plitimas buvo platesnis nei manyta

Kinija atsisakė Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) komandai, tiriančiai COVID-19 kilmę, suteikti reikiamų duomenų, atskleidė vienas iš jos narių, skelbia „Reuters“.

Mikrobiologas Dominicas Dwyeris „Reuters“, „The Wall St Journal“ ir „New York Times“ sakė, kad komanda Kinijos pareigūnų prašė neapdorotų duomenų apie pirmuosius ligos atvejus, tai „įprasta praktika“. Deja, bet PSO komanda tegavo jų trumpą apibendrinimą.

Vyriausiasis PSO tyrėjas Peteris Benas Embarekas per interviu CNN sakė, kad ekspertų misijos metu pastebėti net keli ženklai, leidžiantys daryti išvadą, kad 2019 metų viruso plitimas buvo platesnis nei manyta. Be to, pirmą kartą nustatyta, jog Uhane minėtųjų metų gruodį jau plito daugiau nei dešimt viruso atmainų. Be to, PSO komanda Kinijoje turėjo galimybę pasikalbėti su pirmuoju susirgusiu asmeniu –30-40 metų biuro darbuotoju, kuris prieš susirgdamas niekur nekeliavo. Jam naujasis koronavirusas buvo diagnozuotas gruodžio 8 dieną, skelbia CNN.

Tai, kad taip ilgai laukto apsilankymo Kinijoje rezultatai aiškėja taip lėtai ir taip sunkiai, pagrindžia ankstesnį viruso kilmę tiriančių mokslininkų išsakytą nuogąstavimą, kad virusas Kinijoje plito dar prieš oficialiai gruodžio viduryje nustačius pirmą jo atvejį.

P. B. Embarekas, kuris ką iš Kinijos Uhano miesto sugrįžo į Šveicariją, CNN sakė: „Gruodį Uhane virusas jau plito labai plačiai. Tai nauja informacija“.

Kinija į jai metamus kaltinimus nenoru bendradarbiauti neatsakė, o anksčiau ne kartą akcentavo, kad ryšiai su PSO visada buvę skaidrūs.

Jungtinės Valstijos paragino Kiniją pasirūpinti, kad PSO komanda galėtų susipažinti su duomenimis apie pirmąsias naujo viruso protrūkio stadijas ir pridūrė, kad PSO ataskaita iš Kinijos „kelia rimtų abejonių“.

Praeitą savaitę PSO komanda pareiškė, jog „labai menkai tikėtina“, kad naujasis koronavirusas buvo nutekintas iš laboratorijos Kinijos Uhano mieste, taip atmesdama prieštaringai vertinamą praeitais metais imtą platinti teoriją, rašo BBC.

Naujasis koronavirusas pirmiausia 2019 metų pabaigoje nustatytas būtent Uhane. Nuo tada pasaulyje diagnozuota daugiau nei 106 mln. jo atvejų, per 2,3 mln. žmonių mirė.

Ką norėjo sužinoti PSO komanda?

PSO tyrėjai paprašė Kinijos pareigūnų suteikti duomenų apie 174 naujojo koronaviruso atvejus, Uhane nustatytus 2019 metų gruodį, „Reuters“ teigia profesorius D. Dwyeris. Tik pusė pirmųjų atvejų susiję su žuvų turgumi, kur pirmiausia ir nustatytas viruso protrūkis.

„Štai kodėl mūsų prašymas buvo toks atkaklus. Kodėl į jį nebuvo įsiklausyta, komentuoti negaliu. Ar dėl politinių priežasčių, ar netinkamas laikas, o galbūt tai padaryti sudėtinga... Kad ir kokia buvo to priežastis, jos įvardyti negaliu. Nes nežinau. Galime tik spekuliuoti“, – teigia D. Dwyeris.

PSO komandai priklausanti imunologė iš Danijos Thea Kolsten „New York Times“ sakė, kad ji tyrimą įvardytų kaip „itin geopolitinį“.

„Visi žino, koks didelis spaudimas ten, Kinijoje, pradėti tyrimą, taip pat ir kokie gali būti to padariniai“, – teigia mokslinininkė.

D. Dwyeris tikina, kad duomenų ribojimai bus minimi galutinėje PSO ataskaitoje, kurios laukiama jau kitą savaitę.

PSO ekspertų komanda į Kiniją atvyko sausio pradžioje, ten praleido keturias savaites (dvi iš jų – karantine).

Pekinas tvirtina, kad bendradarbiavimas su PSO tyrėjais buvęs skaidrus, nors ekspertų vizitas įvyko tik po keturis mėnesius trukusių derybų. Be to, ekspertų darbą akylai stebėjo Kinijos pareigūnai.

Jungtinės Valstijos kaltina Kiniją nuslėpus pirminio viruso protrūkio mastą ir kritikuoja vizito sąlygas. Apsilankymo metu Kinija ribojo PSO komandos keliones, kliudė sveikatos temomis apklausti liudininkus, įskaitant bendruomenės narius.

Tyrėjai „New York Times“ sakė, kad visi nesutarimai, įskaitant ir dėl prieigos prie pacientų ligos istorijų, buvo tokie intensyvūs, jog kartais ekspertai tiesiog šaukdavo vieni ant kitų.

Sausį parengtoje ataskaitoje PSO kritikuoja pirminį Kinijos atsaką, argumentuodama, kad „visuomenės sveikatos priežiūros priemonės turėjo būti taikomos griežčiau“.

PSO komanda taip pat mano, jog būtina tirti galimą „šaltosios grandinės“ perdavimą. Jis susijęs su teorija, jog virusas galėjo plisti transportuojant ir prekiaujant šaldytais maisto produktais.

PSO komandos narys Peteris Daszakas sako, kad viruso kilmės tyrimai gali atvesti į Pietryčių Aziją.