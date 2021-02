„Turime didelę šeimą, auginame tris vaikus, tad, suprantama, vandens mums nepakanka“, – sako netoli Simferopolio esančioje Gresivkių gyvenvietėje gyvenanti Tatjana Michalčiuk.

Prieš metus Tatjana ir jos vyras Arsenijus nutarė iš Krymo šiaurėje esančio Armiansko miesto keltis į pusiasalio sostinę. Moteris pasakoja, kad viena iš tokio sprendimo priežasčių buvo baimė likti visai be vandens. Šiaurinė Krymo dalis laikoma sausiausia pusiasalio vieta, tad nelaimės atveju tokie miestai kaip Armianskas nukentėtų pirmiausia.

Priežasčių sunerimti tikrai yra. Pasak vietos pareigūnų, išdžiūvusios upės, senkantys vandens rezervuarai ir prastas derlius 2020-aisiais tapo Krymo realybe. 2020-ieji buvo sausiausi per pastaruosius 150 metų. Siekdama kovoti su sausra, Krymo valdžia kai kuriose pusiasalio vietose įvedė vandens tiekimo tvarkaraštį ir netgi yra pasirengusi išmėginti debesų sėjos metodą – dirbtinių kritulių generavimo būdą.

Vandens trūkumas sukelia grandininę reakciją. 2018-ųjų vasarą dideli karščiai ir ilgas laikotarpis be lietaus paskatino ne vieną nuodingų cheminių medžiagų – tokių kaip sieros dioksidas, vandenilio chloridas, amoniakas – nutekėjimą Armianske esančioje titano dioksido gamykloje „Krimskij titan“. Taršos problemos Tatjanos vyrui galiausiai baigėsi plaučių uždegimu, o keliems jo draugams diagnozuoti kvėpavimo takų nudegimai. „Kai persikėlėme, tikėjome, kad valdžia visada ras būdų aprūpinti vandeniu bent jau sostinę“, – prisimena Tatjana.

Portalas „Open Democracy“ aiškinosi, kaip Krymo gyventojai dorojasi su vandens krize ir kaip ją įveikti planuoja vietos valdžia.

„Vietoj vandens bėga rudas skystis“

„Iš čiaupo bėga ne vanduo, o kažkoks rudas skystis, – pasakoja Tatjana. – Kiekvieną dieną aš keliuosi šeštą ryto ir pusvalandį leidžiu vandenį į vonią, kad jis bent kiek nutekėtų ir taptų nors kiek skaidrus, ir tada mano vyras galėtų išsimaudyti duše prieš eidamas į darbą, o aš galėčiau išplauti grindis.“

Tatjana aiškina, kad didžiulis vandens trūkumas yra ne vienintelė problema, kurią Simferopolio gyventojams kelia sausra. Iš karto po to, kai ėmė smarkiai trūkti vandens, jo kokybė taip pat pastebimai suprastėjo.

Nuo rugpjūčio pabaigos Simferopolyje ir Bachčiosarajuje įvestas vandens tiekimo grafikas. Valdžios tarnybos vandens tiekimą apribojo ir šiam veiksmui numatė tris etapus. Šiuo metu Simferopolyje privatiems butams ir namams vanduo tiekiamas šešias valandas per dieną (tris valandas ryte ir tris vakare). Iš pradžių buvo manoma, kad tai bus griežčiausia įmanoma priemonė, tačiau dabar pareigūnai tvirtina, jog jei situacija vandens rezervuaruose nepasitaisys, vanduo Simferopolyje bus tiekiamas tik kas antrą dieną.

Valdžios institucijos visgi pripažįsta vandens kokybės problemą kai kuriuose Simferopolio rajonuose ir teigia, kad ji yra susijusi su tuo, jog vanduo nuplauna metalinių vamzdžių rūdis. Tatjanai ir Arsenijui Milchalčiukams išties teko išjungti jų bute įrengtus vandens filtrus, mat juos įrengusios kompanijos inžinierius šeimą įspėjo, kad filtravimo sistema po kelių dienų tokio užterštumo lygio nebeatlaikytų.

Kad galėtų gaminti valgį ir išmaudyti du mažus vaikus, Tatjana turi pirkti vandenį specialiuose terminaluose ir automobiliu parsivežti jį namo, supilstytą į butelius. Litras tokio vandens kainuoja nuo trijų iki keturių rublių (maždaug tris ar keturis euro centus). Šeima per dieną sunaudoja 40 litrų vandens.

