Šaltiniai: Trumpas COVID-19 sirgo sunkiau nei skelbta

ELTA

Donaldas Trumpas Foto: Shutterstock

Tuometinis JAV prezidentas Donaldas Trumpas, „New York Times“ (NYT) informacija, COVID-19 liga sirgo sunkiau nei pernai pripažino Baltieji rūmai. Laikraštis, remdamasis keturiais neįvardytais šaltiniais, rašo, kad D. Trumpo kraujo įsotinimo deguonimi rodikliai prieš perkeliant jį į ligoninę buvo nukritę iki kritinio lygio. Be to, Rentgeno nuotraukose buvo atpažįstami plaučių uždegimo požymiai.

74-erių D. Trumpas 2020 metų spalio pradžioje dėl COVID-19 sraigtasparniu buvo atskraidintas į karinę ligoninę. Čia jis praleido tris dienas ir, oficialiais duomenimis, be kita ko, buvo gydomas eksperimentiniu „Regeneron“ antikūnų preparatu, priešvirusiniu vaistu remdesiviru ir steroidu deksametazonu. Anot ekspertų, jau šių medikamentų skyrimas rodė, kad D. Trumpo ligos eiga yra sunki. „NYT“ duomenimis, D. Trumpo kraujo įsotinimas deguonimi vienu metu tesiekė daugiau nei 80. Ekspertai paprastai kaip kritinę vertina būklę, jei šis rodiklis nukrinta žemiau 90 proc. Toks žemas kraujo įsotinimas deguonimi yra viena priežasčių naudoti deksametazoną. Baltieji rūmai tada oficialiai teigė, kad D. Trumpo kraujo įsotinimas deguonimi buvo nukritęs iki 93 proc.

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.







( 3 žmonės įvertino) 3.6667