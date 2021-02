JAV patvirtintų koronaviruso atvejų skaičius viršijo 27 mln.

Jungtinėse Valstijose patvirtintų koronaviruso atvejų skaičius viršijo 27 mln., pirmadienį parodė Johnso Hopkinso universiteto duomenys.

Bendras šalyje patvirtintų infekcijų skaičius pirmadienį siekė 27 008 565. Nė viena kita pasaulio šalis nėra užfiksavusi nė pusės tiek infekcijos atvejų.

Indija, nustačiusi daugiau kaip 10,8 mln. užsikrėtimo atvejų, pasaulyje užima antrą vietą po JAV.

Visame pasaulyje nuo pandemijos pradžios patvirtinta daugiau kaip 106 mln. infekcijos atvejų.

JAV taip pat pirmauja pagal su liga susijusių mirčių skaičių, kuris šiuo metu siekia 466 tūkst. Po to seka Brazilija, kurioje nuo infekcijos mirė daugiau kaip 231 tūkst. žmonių.

Nepaisant to, šį mėnesį sumažėjo šalyje kasdien patvirtinamų naujų infekcijos atvejų skaičiai – praėjusią savaitę paros prieaugio vidurkis sudarė 118 tūkst., rodo „The New York Times“ turimi duomenys.

JAV gruodį pradėjo skiepijimo nuo COVID-19 kampaniją.