Po „išblaivinančių“ duomenų dėl vakcinų – mokslininkų nerimas: bus sunku

Pasaulis greitu laiku gali sulaukti dar dviejų vakcinų kovoje su COVID-19 pandemija, tačiau čia vienur, čia kitur atsirandančios viruso atmainos verčia vakcinų gamintojus kurti papildomas palaikomąsias priemones-busterius prieš virusą, kuris nuolat kinta ir gali likti aktyvus metų metus.

Vakcinos, kurias sukūrė „Moderna Inc.“ ir „Pfizer Inc. kartu su savo partneriais iš „BioNTech SE“, jau naudojamos. Tuo tarpu nauji tyrimai rodo, kad dar dvi „Johnson & Johnson“ (J&J) bei „Novavax“ sukurtos vakcinos prieš pirmines viruso formas galimai bus greitai patvirtintos naudoti: J&J vakcina Jungtinėse Valstijose ir „Novavax“ Jungtinėje Karalystėje.

Bet yra ir blogoji žinia. Mutacijos, kurios, manoma, gali būti dalinai atsparios vakcinoms ir antikūnams, dabar plinta tiek Pietų Afrikoje, tiek Brazilijoje ir kelia grėsmę išplisti visame pasaulyje. Jungtinėse Valstijose „Johnson & Johnson“ vienos dozės vakcinos nuo COVID-19 veiksmingumas, remiantis trečiosios fazės bandymų rezultatais, siekia 72 proc., bet, kaip parodė Pietų Afrikoje atlikti tyrimai, jos veiksmingumas nukrito iki 57 proc. „Novavax“ veiksmingumas siekia 89 proc. Jungtinėje Karalystėje, bet Pietų Afrikoje šis rodiklis sudaro tik 49 procentus.

Dar prieš paskelbiant šiuos rezultatus, laboratoriniai kitų vakcinų testai leido daryti išvadą, jog šios vakcinos veikiausiai bus mažiau veiksmingos prieš naująją Pietų Afrikos viruso atmainą. Bet ką tai reiškia apsisaugojimo nuo ligos požiūriu realiame pasaulyje, neaišku. Nauji rezultatai akivaizdžiai parodo, kad vakcinos nebus veiksmingos bent jau prieš vieną iš atsirandančių mutacijų.

Foto: Imago / Scanpix

„Dabar susiduriame su realiomis pasaulinio lygio klinikinėmis pasekmėmis, ir suprantame, kad mūsų laukia iššūkiai“, – per vaizdo konferencinį ryšį kalbėjo Anthony Fauci, garsus JAV infekcinių ligų ekspertas.

Prieš paviešinant „J&J“ ir „Novavax“ rezultatus, laboratoriniai tyrimai, įvertinę jau naudojamų „Pfizer Inc.“ ir „Moderna Inc.“ vakcinų sukeltų antikūnų kiekį, parodė, kad nors šie skiepai gali būti ne tokie galingi susidūrę su Pietų Afrikos atmaina, vis dėlto jie pakankamai efektyvūs, kad skiepytis būtų verta.

Bet ką tai reiškia kalbant apie ligą realiame pasaulyje – neaišku. Paskutiniai rezultatai siūlo tikslesnę indikaciją, per konferencinį pokalbį sakė vyriausias JAV infekcinių ligų ekspertas A. Fauci.

„Tai iš tiesų ragina nesnausti, greitai susiorientuoti ir prisitaikyti, nes šis virusas ir toliau vystysis ir mutuos, – pabrėžė jis. – Dabar turime realius klinikinius rezultatus ir galime numatyti, kad susidursime su iššūkiais.“

Kalbėdamas Niujorko spaudos klube A. Fauci sakė, kad „būtina šias mutacijas aplenkti ir iš esmės sutriuškinti šį protrūkį, kad jis daugiau nebepasikartotų. O kai nebebus replikacijos, nebebus ir jokių mutacijų.“

Vis dėlto tiek „Pfizer“, tiek „Moderna“ ir „J&J“ pabrėžė, kad pradeda kurti stipresnes dozes ir ieško kitų būdų, kaip suefektyvinti savo vakcinas. Lieka neaišku, kiek laiko skiepai imunizuos žmones nuo COVID-19, o naujos mutacijos gali pareikalauti pakeisti jų sudėtį.

Foto: Zuma Press / Scanpix

JAV prašymas valstijoms

Pirmasis žingsnis – sužinoti, kada aplinkui atsiranda mutacijų. Per pasitarimą Ligų kontrolės ir prevencijos centrų direktorė Rochelle Walensky pareiškė, kad Jungtinės Valstijos dabar prašo kiekvienos valstijos atsiųsti bent 750 mėginių per savaitę, siekiant nustatyti tam tikrą seką ir išsiaiškinti, kokios mutacijos, tikėtina, plinta. Ji perspėjo, kad dabartinė JAV sistema, skirta aptikti skirtingas mutacijas, yra per lėta, kad jos būtų suvaldytos pasitelkiant intervencines visuomenės sveikatos apsaugos priemones.

„Kai kažkas pajunta simptomus, pasidaro testą, gauna teigiamą rezultatą ir mes turime genų seką, galimybės atlikti realią atvejo kontrolę ir kontaktų paiešką iš esmės nebelieka, – sakė R. Walensky. – Kiekvieną atvejį turėtume traktuoti taip, tarsi jis būtų atskiras šios pandemijos variantas.“

„Paslanki“ reakcija

Peteris Marksas, JAV Maisto ir vaistų administracijos (FDA) Biologinio vertinimo ir tyrimo centro direktorius, teigia, kad agentūra kartu su pramone siekia parengti galutinę strategiją kovoje su mutacijomis. Jeigu agentūra įtaria, kad virusas yra pakankamai nukrypęs ir reikalauja skirtingų atpažinimo metodų, ji pareikalaus atlikti nedidelius bandymus, kad įsitikintų, jog vakcinos sukelia imuninę reakciją, sakė jis.

Pasak P. Markso, pirmuosius kelis tyrimus gali tekti atlikti pasitelkus patariamąjį komitetą, bet agentūra siekia kiek įmanoma supaprastinti procesą ir ilgainiui gali reikalauti mažiau duomenų.

„Mes ketiname būti gana paslankūs šioje vietoje, – per Amerikos medicinos asociacijos vaizdo seminarą kalbėjo P. Marksas, – tam, kad kiek įmanoma greičiau suteiktume informacijos apie šias atmainas, nes akivaizdu, kad jos plinta labai greitai.“

Anthony Fauci Foto: Zuma Press / Scanpix

Laboratorijų rezultatai

Tiek „Pfizer“, tiek „Moderna“ – vienintelių dviejų vakcinų, patvirtintų naudoti Jungtinėse Valstijose, gamintojos, – pareiškė, kad dabartinės jų vakcinos turėtų pagaminti pakankamai antikūnų prieš Pietų Afrikos mutaciją ir todėl neprarasti savo veiksmingumo.

„J&J“ vakcina gali būti dar viena vakcina, patvirtinta naudoti Jungtinėse Valstijose. Vaistų gamybos milžinė planuoja pateikti Maisto ir vaistų administracijai (toliau – FDA) prašymą dėl naudojimo ekstremalioje situacijoje autorizavimo. Vienas žymus bendrovės mokslininkas sausį sakė turįs vilčių, kad leidimas bus suteiktas kovą.

Tuo tarpu „Novavax“ vakcinos pirmojo savo patvirtinimo naudoti greičiausiai sulauks Jungtinėje Karalystėje; be to, bendrovė tariasi su JAV reguliuotojais, ar klinikinių tyrimų duomenys iš kitų šalių galėtų būti naudojami vakcinos vertinime, sakė „Novavax“ generalinis direktorius Stanas Erckas.

Bendrovė vis dar įtraukia pacientus į klinikinius tyrimus JAV ir Meksikoje, interviu „Bloomberg Television“ sakė S. Erckas.

Greitas plitimas

Pietų Afrikos atmaina, arba B.1.351, jau sparčiai išplito Afrikos žemyne ir yra aptikta mažiausiai 24-iose šalyse už Afrikos ribų. Šią savaitę buvo nustatyti du atvejai Jungtinėse Valstijose, Pietų Karolinoje. Tuo tarpu itin užkrečiama atmaina iš Jungtinės Karalystės, kuri Jungtinėse Valstijose pirmą kartą buvo aptikta gruodžio 29 dieną, per mažiau nei mėnesį išplito į 29 valstybes, ir JAV sveikatos pareigūnai perspėja, kad šis pakitęs virusas gali greitai tapti dominuojančiu.

Nors visos pasaulio šalys stengiasi suvaldyti atmainų plitimą įvesdamos kelionių ribojimus, istorija rodo, kad ši misija beveik neįmanoma.

Pietų Afrikos klinikinių tyrimų rezultatai „labiausiai išblaivo“, sako Ericas Topolis, San Diege įsikūrusio instituto „Scripps Research Translational Institute“ direktorius. – Mes matome neabejotinai mažesnį veiksmingumą.“

Pasak E. Topolio, tai reiškia, kad dabar pasaulis turėtų nukreipti dėmesį į pastangas sukurti naują, pakoreguotą vakciną arba palaikomąją (busterinę) injekciją, kuri stipriau veiktų Pietų Afrikos atmainą, nors jis iki šiol mėgina spartinti vakcinaciją pirmosiomis vakcinomis.

„Mums vis dar sunkiai sekasi įgyvendinti pirmą vakcinacijos etapą“, – sakė jis.

Ilga kova

Pagrindinė mokslininkų siunčiama žinutė: tai kova, kuri gali tęstis ilgą laiką. Vakcinos, veikiančios gerai dabar, ateityje gali tapti mažiau veiksmingos, nebent būtų sukurtos stiprinamosios (busterinės) dozės, prie kurių vakcinos gamintojai jau pradeda darbuotis. Ir gali būti, kad COVID-19 pereis į kažkokią kitą formą, giminingą gripui, nuo kurios, norint ją pažaboti, daugelį metų bus reikalingos periodiškos vadinamosios palaikomosios injekcijos.

„Tokios išvados iš tiesų kelia nerimą“, – duodamas interviu po „Novavax“ rezultatų paviešinimo sakė Peteris Hotezas, „Baylor“ medicinos koledžo Tropinės medicinos nacionalinės mokyklos dekanas. „Visi vakcinų gamintojai dabar turi nuspręsti“, kaip elgtis toliau, sakė jis.

Vaistų gamintojai galėtų pradėti dirbti prie naujų, vadinamųjų bivalentinių vakcinų, kombinuoto skiepo, sudaryto iš dviejų komponentų, kuris skatintų imuninę sistemą prieš tiek pirminę atmainą, tiek Pietų Afrikos atmainą, sakė P. Hotezas. Arba, pasak jo, jie galėtų išlaikyti savo dabartines vakcinas ir pritaikyti busterines vakcinas siekiant generuoti antikūnus, kurie neutralizuotų naująsias atmainas.

Foto: Zuma Press / Scanpix

Skubi vakcinacija

Visos trys minėtos vakcinų gamintojos – „Pfizer“, „Moderna“ ir „J&J“ – sako kuriančios busterines injekcijas ar kitokias priemones prieš Pietų Afrikos atmainą. O kol kas stengiamasi paspartinti vakcinacijos procesą Jungtinėse Valstijose ir Europoje, dar prieš dar labiau išplintant Pietų Afrikos ir Brazilijos atmainoms ar, dar blogiau, prieš atsirandant naujų mutacijų, dėl kurių virusas taps atsparesnis.

A. Fauci „New York Press Club“ pareiškime teigė, kad naktimis užmigti jam neleidžia mintis apie „mutantą, kuris faktiškai atsispiria bet kam“.

Pasak jo, „nerimą kelia tai, kad žūtbūt reikia aplenkti tuos mutantus ir iš esmės likviduoti šį protrūkį, kad nebūtų daugiau jokių atsikartojimų. O jei nebus daugiau atsikartojimų, nebus ir jokių mutacijų.“

Mokslininkai iš Kolumbijos universiteto „Aaron Diamond AIDS Research Center“ mokslinio tyrimų centro, pranešę apie savo laboratorinius rezultatus dar prieš naujų „Novavax“ ir „Johnson & Johnson“ klinikinių tyrimų duomenų publikaciją, nustatė, kad „Pfizer“ ir „Moderna“ vakcinos yra 6,5-8,6 karto silpnesnio veiksmingumo prieš Pietų Afrikos mutaciją.

„Žvelgiant į mūsų rezultatus, negalima sakyti, kad vakcina pasmerkta. Tai būtų neteisinga. Bet mano nuomone, būtų lygiai taip pat neteisinga sakyti, kad viskas rožėmis klota, – sakė virusologas Davidas Ho, vadovaujantis laboratorijai. – Mes jau leidome virusui infekuoti 100 mln. žmonių, tad yra 100 mln. mutavimo galimybių.“