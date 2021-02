Kanada kraštutinės dešinės organizaciją „Proud Boys“ paskelbė teroristine grupuote

Kanados vyriausybė trečiadienį kraštutinės dešinės organizaciją „Proud Boys“ paskelbė teroristine grupuote. Šios organizacijos nariai prisidėjo prie praėjusį mėnesį organizuoto JAV Kapitolijaus šturmo.

Vyriausybė „Proud Boys“ grupuotę apibūdino kaip smurtinę „neonacių organizaciją“, kurios nariai „palaiko mizoginistinę, islamofobinę, antisemitinę, antiimigracinę ir baltųjų viršenybę skelbiančią ideologijas“.

Visuomenės saugumo tarnyba, organizaciją įtraukusi į teroristinių grupuočių sąrašą, pabrėžia, kad „Proud Boys“ taikėsi į „Black Lives Matter“ protestuotojus ir suvaidino reikšmingą vaidmenį Vašingtone rengtame Kapitolijaus šturme.

Šovinistų ekstremistų vyrų grupuotė buvo įkurta 2016 m. Šiuo metu ji veikia JAV ir Kanadoje, grupuotės aktyvistai pagarsėjo dėl agresijos, nukreiptos prieš kairiųjų pažiūrų socialinio teisingumo protestuotojus.

Kadenciją baigęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas per praėjusiais metais vykusius rinkimų kampanijos debatus atsisakė tiesiogiai pasmerkti baltųjų viršenybę pripažįstančias grupes, po to, kai to pareikalavo debatų moderatorius.

Vietoj to jis „Proud Boys“ organizaciją paragino „atsitraukti ir laukti“.