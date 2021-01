Airija pratęsia karantiną iki kovo 5 dienos

Airija pratęsia karantiną iki kovo 5 dienos, siekiant suvaldyti koronaviruso plitimą.

Artimiausias šešias savaites žmonės turėtų likti namuose ir nutolti nuo jų ne didesniu kaip 5 km spinduliu, sakė šalies premjeras Michealas Martinas.

Šalyje šiuo metu taip pat nedirba mokyklos, restoranai ir dauguma parduotuvių.

Žmonės, atvykstantys iš aukštos rizikos šalių, kaip Brazilijos ar Pietų Afrikos, privalės 14 dienų karantinuotis. Ši tvarka bus taikoma ir žmonėms, neturintiems neigiamų koronaviruso testų.

Užsikrėtimų koronavirusu skaičius Airijoje metų sandūroje šovė į aukštumas. Kai kurių ekspertų manymu, tai veikiausiai sukėlė apribojimų sušvelninimas per metų pabaigos šventes.

Šalyje taip pat plinta Didžiojoje Britanijoje aptiktos naujos atmainos koronavirusas.

Nepaisant to, šalies infekcijų statistika per pastarąsias dvi savaites sumažėjo – per šį laikotarpį 100 tūkst. gyventojų teko kiek daugiau nei 1,3 tūkst. naujų infekcijos atvejų.