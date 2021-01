Latvijoje – 693 nauji COVID-19 atvejai, 12 pacientų mirė

Latvijoje per pastarąją parą atlikus 12 522 testus nustatyti 693 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, be to, mirė dar 12 anksčiau užsikrėtusių žmonių, antradienį pranešė Ligų prevencijos ir kontrolės centras.

Pirmadienį buvo skelbta apie 223 naujus COVID-19 atvejus ir tris mirusius pacientus Sergamumas COVID-19 per pastarųjų dviejų savaičių laikotarpį Latvijoje pirmadienį buvo 584 atvejai 100 tūkst. gyventojų. Nuo pandemijos pradžios Latvijoje patvirtinti 61 924 COVID-19 atvejai ir mirė 1 126 koronavirusu užsikrėtę žmonės.

