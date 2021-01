Riaušių policija susirėmė su protestuotojų būriais Amsterdame ir Roterdamo uostamiestyje, kur žmones daužė parduotuvių vitrinas ir vogė iš jų atsargas.

Neramumai vyko ir rytiniame Amersforto mieste bei netoli Mastrichto šalies pietuose esančiame Geleno miestelyje, taip pat Hagoje ir Hertogenbosas, pranešė policija ir žiniasklaida.

Iki 23 val. vietos (vidurnakčio Lietuvos) laiku buvo sulaikyta daugiau kaip 70 žmonių, nurodė visuomeninis transliuotojas NOS.

Geleno policija anksčiau per „Twitter“ pranešė, kad pareigūnai imasi priemonių prieš „riaušes keliančius jaunuolius, svaidančius fejerverkus“.

Roterdame kilus susirėmimams su protestuotojais policija panaudojo vandens patranką, informavo NOS.

Miesto meras Ahmedas Aboutalebas paskelbė nepaprastąją padėtį, išplečiančią policijos įgaliojimus areštuoti žmones.

„Skubus prašymas visiems palikti tą vietą“, – sakoma miesto tarybos „Twitter“ žinutėje.



Socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose matyti riaušininkai, plėšiantys vieną parduotuvę Hertogenbose. Tuo metu Harleme vienas fotonaujienų žurnalistas patyrė smūgį į galvą, kai jį pradėjo vytis įtūžusi minia ir riaušininkai metė į jį plytgalį.

„Nusikalstamas smurtas“

Anksčiau premjeras Markas Rutte pasmerkė „nusikalstamą smurtą“, prasiveržusį ankstesnę naktį. Policija tą sumaištį apibūdino „didžiausiomis riaušėmis per 40 metų“.

Per sekmadienį vakare įsiplieskusias demonstracijas Amsterdame, Eindhovene ir kituose miestuose policija vaikė protestuotojus vandens patranka ir ašarinėmis dujomis, taip pat sulaikė apie 250 žmonių, pranešė vietos žiniasklaida.

Pirmadienį vakare kelių Olandijos miestų merai paskelbė įvesiantys nepaprastąją padėtį, kad būtų užkirstas kelias tolesnėms riaušėms.

Pirmąją naktį riaušininkai siaubė parduotuves, degino automobilius ir padegė vieną COVID-19 testavimo stotį. Neramumus pakurstė šeštadienį vakare įsigaliojęs komendanto valandos režimas, šalyje įvestas pirmąkart nuo Antrojo pasaulinio karo.

„Tai nepriimtina. Visi normalūs žmonės bus tuo pasibaisėję“, – žurnalistams sakė M. Rutte.

„Šių žmonių motyvai niekaip nesusiję su protestais – tai nusikalstamas smurtas, ir mes atitinkamai į jį reaguosime“, – pažadėjo premjeras.

Šeštadienį tramdydama protestuotojus, susirinkusius Amsterdame prie garsiojo Van Gogho muziejaus, policija pasitelkė tarnybinius šunis.

Eindhovene, kur per riaušės buvo plėšikaujama ir padegtas vienas automobilis, meras Johnas Jorritsma padėtį prilygino „pilietiniam karui“ ir paragino į pagalbą teisėsaugai atsiųsti kariuomenės.

M. Rutte taip pat pasmerkė 'idiotus“, apmėčiusius akmenimis ligoninę Enschedės mieste.

„Pranašiška“

Savaitgalį įsigaliojus mažiausiai iki vasario 10-osios truksiančiam komendanto valandos režimui gyventojams draudžiama išeiti iš namų nuo 21 val. iki 4 val. 30 minučių. Pažeidėjams gresia 95 eurų baudos.

Išimtys taikomos žmonėms, kuriems būtina dirbti, dalyvauti laidotuvėse, išvesti pavedžioti šunis arba kai kuriais kitais atvejais – su sąlyga, kad jie pateiks pažymėjimą.

Nyderlanduose jau anksčiau galiojo griežčiausi nuo pandemijos pradžios suvaržymai. Barai ir restoranai buvo uždaryti spalį, o mokyklos ir ne pačių būtiniausių prekių parduotuvės neveikia nuo gruodžio.

Šalyje nuo koronaviruso pandemijos pradžios mirė daugiau kaip 13,5 tūkst. užsikrėtusių žmonių.

Nors pastarosiomis dienomis sergamumas mažėjo, dabar nuogąstaujama dėl naujų, užkrečiamesnių koronaviruso atmainų plitimo, todėl vyriausybė įvedė komendanto valandą.

Policijos profesinės sąjungos vadovas Koenas Simmersas pirmadienį sakė NOS, kad teisėsauga turėtų pasiruošti tolesniems neramumams.

„Tikiuosi, kad tai buvo vienkartinis įvykis, bet bijau, kad tai gali būti pranašiška ištisoms dienoms ir savaitėms“, – kalbėjo jis.

BREAK: At start of curfew tonight, people in various cities in the Netherlands demonstrating against the corona measures. In Tilburg, Venlo, Enschede and The Hague, destruction is being done and police and press are pelted with stones. @radionewshub #Netherlands (Video: 1Twente) pic.twitter.com/wmNEQxWRfN