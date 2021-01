Izraelis apie naujas priemones dėl COVID-19: nė viena valstybė nepadarė to, ką ketiname daryti

Izraelis dėl naujos atmainos koronavirusų beveik savaitei kone visiškai stabdo tarptautinius skrydžius. Ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuras sekmadienį pranešė, kad skrydžių draudimas įsigalioja naktį į antradienį 0.00 val. ir galios iki sekmadienio.

„Mes aplenkėme visą pasaulį. Nė viena valstybė nepadarė to, ką ketiname daryti. Mes hermetiškai uždarysime šalį“, – vyriausybės posėdžio metu pareiškė Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu.

Tikimasi, kad ši priemonė neleis patekti į šalį mutavusiems virusams.

Draudimas negalios krovininiams reisams iš užsienio ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų skrydžiams, pranešė laikraštis „Haaretz“.

Iš Izraelio bus galima išskristi tik dėl keleto priežasčių: vykstant gydytis į užsienį, dirbti, kai darbo negalima atlikti nuotoliniu būdu, dalyvauti teismo procese ar šeimos nario laidotuvėse bei persikeliant gyventi į kitą šalį.

Izraelis laikinai sustabdys tarptautinius skrydžius, nes atsirado labiau užkrečiamų koronaviruso atmainų – „britaniškoji“ ir Pietų Afrikos.

Izraelyje aptikti naujos atmainos koronavirusai, kurie pirmiausiai buvo nustatyti Didžiojoje Britanijoje ir Pietų Afrikoje ir kurie laikomi daug labiau užkrečiami nei ligšiolinės sukėlėjo formos. Sveikatos ministerija, be to, sekmadienį pranešė, kad diagnozuotas infekcijos atvejis, kai COVID-19 sukėlė mutavęs virusas iš Los Andželo. Pacientas, užsikrėtęs šios formos virusu, infekavo keturis kitus žmones.

Izraelyje šiuo metu galioja trečias karantinas. Jis prieš kelias dienas pratęstas iki sausio pabaigos. Kartu šalyje vyksta plataus masto vakcinacijos kampanija. Šeštadienį pradėtas jaunuolių skiepijimas. Nuo vakcinacijos kampanijos pradžios prieš mėnesį, Sveikatos ministerijos duomenimis, pirmąją vakcinos nuo COVID-19 dozę gavo daugiau kaip 2,5 mln. gyventojų iš 9 mln. 900 000 paskiepyti ir antrą kartą.

Remiantis Johnso Hopkinso universiteto duomenimis, nuo pandemijos pradžios Izraelyje nustatyta 595 tūkst. užsikrėtusiųjų. Koronavirusas nusinešė 4,3 tūkst. žmonių gyvybes.

Nuo sausio 8 d. šalyje įvestas griežtas karantinas. Gyventojams draudžiama išvykti iš savo savivaldybių, uždarose patalpose būriuotis daugiau nei po penkis asmenis, atvirose vietose – daugiau nei po 10. Be to, Izraelio piliečiai negali be rimtos priežasties nuo savo namų nutolti daugiau nei kilometrą, priešingu atveju gresia 500 šekelių (125 eurų) bauda. Griežtas karantinas galios iki sausio 31 d.