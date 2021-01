JAV valdžios pareigūnams kelia nerimą ir Kremliaus sąjungininkės ilgalaikiai tikslai karo nuniokotoje šalyje. Kaip pastebėjo vienas žvalgybos pareigūnas, apkasas – ženklas kad samdomi „Vagner“ grupuotės kariai (kurių skaičius didžiausias, lyginant su kitomis karinėmis pajėgomis) ketina ilgam čia įsikurti.

Apkasas driekiasi keliasdešimt kilometrų į pietus nuo pakrantės regiono „Vagner“ karių kontroliuojamos teritorijos Al Džufroje link, jis ir įtvirtinimai matosi palydovu darytose nuotraukose.

CNN kreipėsi į Rusijos vyriausybę, prašydama pakomentuoti, tačiau nesulaukė atsako.

Konfliktas daugeliui mėnesių suskaldė Libiją – į sostinėje Tripolyje esančią tarptautiniu mastu pripažįstamą, Turkijos remiamą Nacionalinio susitarimo vyriausybę (NSV) ir į Libijos nacionalinę armiją (LNA) rytuose, kuriai vadovauja generolas Khalifa Haftaras ir kurią palaiko Rusija ir JAE.

JT duomenimis, konfliktas nusinešė daugiau nei 2 000 gyvybių ir supurtė naftos turinčią, strategiškai svarbią poziciją užimančią Viduržemio jūros valstybę. Pagal spalį sudarytą paliaubų susitarimą, visos užsienio šalių karinės pajėgos turi palikti šalį ik sausio 23 d.

latest version of trenches along syrte-jufra road which have now about 70km https://t.co/Et6xlAPmsC pic.twitter.com/Gs3FzbGW3f