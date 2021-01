Vis dėlto žiniasklaidos pranešimuose sakoma, kad vakcinos nuo COVID-19 gamyba nebuvo paveikta.

Serumo institutas gamina milijonus „AstraZeneca“ ir Oksfordo universiteto sukurtos vakcinos nuo COVID-19 „Covishield“ dozių.

Televizijos reportažuose buvo matyti didžiulis pilkų dūmų stulpas virš instituto komplekso Punėje Indijos vakaruose. Pranešimuose sakoma, kad gaisras kilo vienoje didelio objekto statybvietėje.

Institutas kol kas nieko nekomentavo.

