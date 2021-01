Kinija nori, kad perkraunant santykius su Bideno Amerika nugalėtų „geresni angelai“

Kinija ketvirtadienį pasveikino JAV prezidentą Joe Bideną inauguracijos proga ir paragino „perkrauti“ Pekino ir Vašingtono santykius, pasibaigus chaotiškai Donaldo Trumpo kadencijai.

Pekinas taip pat sakė sveikinantis naujienas, kad JAV vėl prisijungs prie Pasaulio sveikatos organizacijos ir Paryžiaus klimato susitarimo, J. Bidenui iškart pradėjus pastangas sugrąžinti savo postui svarbų pasaulinio lyderio vaidmenį.

Manoma, kad po D. Trumpo, kuris vadovavosi principu „Pirmiausia Amerika“, kadencijos naujasis JAV prezidentas tęs griežtą politiką Kinijos atžvilgiu, bet įsipareigos dėl tarptautinio bendradarbiavimo.

„Abiem šalims bendradarbiaujant geresni Kinijos ir JAV santykių angelai nugalės piktas jėgas“, – spaudos konferencijoje sakė kinų Užsienio reikalų ministerijos atstovė Hua Chunying.

Pasak jos, J. Bidenas savo inauguracijos kalboje kelis kartus pavartojo žodį „vienybė“, o jos „šiuo metu kaip tik reikia JAV ir Kinijos santykiams“.

Valdant D. Trumpui įtampa tarp JAV ir Kinijos labai išaugo dėl prekybos, saugumo, technologijų, COVID-19 ištakų ir žmogaus teisių.

Paskutinį kartą įgeldamas D. Trumpo administracijai Pekinas trečiadienį paskelbė įvedantis sankcijas beveik 30 jos pareigūnų, įskaitant valstybės sekretorių Mike'ą Pompeo.

Šiems pareigūnams ir jų šeimų nariams bus draudžiama atvykti į žemyninę Kiniją, Honkongą ir Makao, sakoma URM pranešime.

„Kelerius pastaruosius metus Trumpo administracija, ypač Pompeo, JAV ir Kinijos santykių srityje padėjo per daug minų, kurias reikia pašalinti, sudegino per daug tiltų, kuriuos reikia pastatyti, ir sunaikino per daug kelių, kuriuos reikia sutaisyti“, – ketvirtadienį sakė Hua Chunying.