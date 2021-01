Kinija dėl COVID-19 imasi papildomų suvaržymų

Keliose Kinijos šiaurinėse provincijose padaugėjus COVID-19 atvejų, šalis prieš Naujųjų metų pagal Mėnulio kalendorių šventes įveda griežtus kelionių suvaržymus.

Kitą mėnesį švenčiamos šventės Kinijoje yra svarbiausias šeimų susibūrimo laikas, o daugeliui darbuotojų migrantų tai dažnai būna vienintelė proga metuose sugrįžti į namus kaime.

Tačiau šiemet keliautojai privalės per septynias dienas prieš išvykimą pasidaryti COVID-19 testą ir galės keliauti, tik jei testo atsakymas bus neigiamas. Be to, daug vietos administracijų keliautojams nurodo laikytis karantino ir kitų griežtų priemonių.

Vienas Kinijos sveikatos apsaugos pareigūnas trečiadienį įspėjo kinus: „Nekeliaukite ir nedalyvaukite susibūrimuose, nebent būtų būtina.“

Pareigūnai prognozuoja, kad šiemet švenčių periodu įvyks 1,7 mlrd. kelionių. Tai 40 proc. mažiau nei 2019 metais.