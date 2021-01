Donaldo Trumpo šalininkų įsiveržimas į Kapitolijų sausio 6 dieną išprovokavo nuogąstavimus dėl galimų kraštutinių dešiniųjų atakų ir beprecedentį karių bei ginkluotų policininkų dislokavimą, betono užtvaras ir saugumo rajonus, vadinamus „žaliomis“ ir „raudonomis“ zonomis.

Įtampą didina ir tai, kad Senatas netrukus turi teisti D. Trumpą, Atstovų Rūmams dėl riaušių Kapitolijuje surengus beprecedentę antrą jo apkaltą.

Šiuo metu Baltuosius Rūmus, Kapitolijų ir Nacionalinę alėją saugo per 25 tūkst. Nacionalinės gvardijos pareigūnų.

After 4 years of holding my breath, tomorrow I will finally be able to breathe again. #JoeBiden #KamalaHarris pic.twitter.com/TWs9H7HK2H