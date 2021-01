Jis padėkojo savo rėmėjams ir valstijai, kuri, J. Bideno teigimu, padėjo jį užauginti.

„Šiek tiek jaudinuosi, – braukdamas ašaras sakė būsimasis Amerikos prezidentas. – Buvote su manimi per visą mano karjerą, tiek gerais, tiek sunkiais laikais.“

„Mano šeimoje puoselėjamos vertybės, charakterio savybės, kurių siekiame, požiūris į pasaulį – viskas kyla iš namų, – pridūrė jis. – Iš Delavero.“

Išrinktasis prezidentas, kuris trečiadienį bus prisaikdintas ant Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Kapitolijaus laiptų, prisiminė, kaip susipažino su žmona, būsimąja pirmąja ponia dr. Jill Biden. Juodu susitiko valstijoje, kurioje jis ėjo senatoriaus pareigas.

