Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles'is Michelis sekmadienį pasmerkė A. Navalno sulaikymą kaip „nepriimtiną“ ir paragino Rusijos institucijas nedelsiant jį paleisti.

A. Navalnas sekmadienio vakarą buvo sulaikytas Maskvos oro uoste, kai grįžo į tėvynę iš Vokietijos.

„Aleksejaus Navalno sulaikymas atvykus į Maskvą yra nepriimtinas. Raginu Rusijos institucijas nedelsiant jį paleisti“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Ch. Michelis.

Europos Sąjungos diplomatijos vadovas Josepas Borrellis taip pat paragino paleisti opozicionierių.

„Rusijos institucijos privalo gerbti Aleksejaus Navalno teises ir nedelsiant jį paleisti. Teismų sistemos politizavimas yra nepriimtinas“,– tviteryje parašė J. Borrellas.

Lietuva, Latvija ir Estija ragina ES svarstyti sankcijas Rusijai, jei Maskvoje sulaikytas Kremliaus kritikas A. Navalnas nebus paleistas į laisvę.

„A. Navalno sulaikymas visiškai nepriimtinas. Reikalaujame, kad jis nedelsiant būtų paleistas. ES turėtų veikti greitai ir jei jis nebus paleistas, mums reikia svarstyti ribojamųjų priemonių įvedimą, reaguojant į šį baisų veiksmą“, – tviteryje parašė Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. Ministro teigimu, tai yra bendra Baltijos šalių pozicija.

Maskva turi „nedelsiant“ paleisti Kremliaus kritiką, pirmadienį pareiškė Vokietijos užsienio reikalų ministras Heiko Maasas.

A. Navalnas „priėmė sąmoningą sprendimą sugrįžti į Rusiją, nes laiko ją savo asmeniniais ir politiniais namais“, sakė H. Massas ir pridūrė, jog „visiškai nesuprantama“, kad Rusijos valdžia sulaikė jį vos grįžusį.

JAV išrinktojo prezidento Joe Bideno patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake'as Sullivanas sekmadienį paragino Rusiją nedelsiant paleisti A. Navalną.

Mr. Navalny should be immediately released, and the perpetrators of the outrageous attack on his life must be held accountable. The Kremlin’s attacks on Mr. Navalny are not just a violation of human rights, but an affront to the Russian people who want their voices heard.