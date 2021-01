Kremliaus kritikas A. Navalnas penkis mėnesius praleido Berlyne, kur buvo gydomas po apnuodijimo.

Jis skrenda oro linijų „Pobeda“ reisu. Lėktuvas 14.17 val. Grinvičo vidutiniu (16.17 val. Lietuvos) laiku pakilo iš Berlyno Brandenburgo oro uosto. Sugrįžus A. Navalnui gresia suėmimas, bet vyras reporteriams sakė „esąs nekaltas“ ir „nebijąs arešto“.

Lėktuvas leisis Rusijos sostinės Vnukovo oro uoste 19.20 val. vietos laiku.

Rusijos institucijos nurodė, kad ketina suimti 44-erių A. Navalną netrukus po jo sugrįžimo į tėvynę, kaltindamos jį lygtinės bausmės ir probacijos sąlygų pažeidimu.

Atnaujinta 18.19 val.

Atnaujinta 17.23

Maskvos oro uoste sulaikyti keli A. Navalno bendražygiai

Rusijos policija sekmadienį sulaikė keturis artimus opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno bendražygius Maskvos oro uoste, kur jie ruošėsi pasitikti iš Vokietijos grįžtančio politiko, pranešė vienas iš jo sąjungininkų.

A. Navalno įkurto Kovos su korupcija fondo vadovas Ivanas Ždanovas socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė, kad viena iš sulaikytųjų yra artima Kremliaus kritiko bendražygė Liubov Sobol. Vietos žurnalistų nufilmuotoje medžiagoje matyti, kaip policija ją ir kitus išveda policija.

Likus kelioms valandoms iki opozicionieriaus atvykimo, Vnukovo oro uoste buvo sugriežtinta apsauga. A. Navalnas ragino savo šalininkus pasitikti jį oro uoste.

