Kaip rašo „The Guardian“, nuo gruodžio vidurio virusas ėmė plisti visoje Airijoje tokiu greičiu, kurio nebuvo įmanoma įsivaizduoti net juodžiausiuose scenarijuose. Atvejų kreivė kilo vis aukštyn ir aukštyn, o galiausiai sausio 11 d. Airijoje užsikrėtimo COVID-19 lygis tapo didžiausias pasaulyje.

That vertical green line is Ireland leading the world in infections. pic.twitter.com/emhtNjIjy1

Airijoje gruodį po šešias savaites trukusio griežto karantino COVID-19 atvejų lygis buvo vienas žemiausių Europoje. Tačiau nuo to laiko situacija ėmė klostytis dramatiškai.

Pasak Oksfordo universiteto internetinio mokslinio leidinio „Our World in Data“, praėjusią savaitę šalyje užfiksuotas didžiausias pasaulyje užsikrėtimo koronavirusu lygis.

Kaip rodo statistiniai duomenys, per septynias dienas iki sausio 10-osios Airijoje užfiksuoti 1323 COVID-19 atvejai milijonui žmonių. Tai daugiau nei bet kuri kita valstybė yra užfiksavusi per tą patį laikotarpį, pažymi CNN.

Sausio 8 d. Airijoje užfiksuotas didžiausias dienos atvejų išaugimas nuo pat pandemijos pradžios – 8 248 nauji atvejai, informuojama Airijos sveikatos departamento pranešime.

Atvejų skaičiaus sprogimas sukrėtė ir suglumino vyriausybę ir visuomenę, kasdienius niūrius pranešimus apie naujus atvejus lydėjo įvairios teorijos, aiškinimai ir kaltinimai, skelbia „The Guardian“.

„Tai yra pribloškiantis dalykas“, – pareiškė Seanas L’Estrange‘as, Dublino universitetinio koledžo socialinių mokslų ekspertas, nagrinėjantis Airijos atsaką į pandemiją.

„Nerimą keliantis sergamumo lygis, vertinant pagal mūsų patirtį COVID-19 lygio atžvilgiu bendruomenėje, neturi precedento. Susiduriame su gausybe atvejų per dieną, pakliuvusiųjų į ligonines skaičiai taip pat yra tokie, apie kokius iki Kalėdų negalėjome net pagalvoti“, – įspėja profesorius Philipas Nolanas, Airijos nacionalinės visuomenės sveikatos skubios pagalbos komandos (NPHET) narys.

Airijos medicinos ekspertai, politikai ir visuomenės veikėjai dabar svarsto, kur buvo padaryta klaida.

Premjero Michealio Martino spaudos tarnybos teigimu, prie smarkaus sergamumo išaugimo prisidėjo viruso sezoniškumas, labiau užkrečiamos viruso atmainos Jungtinėje Karalystėje atsiradimas ir namų ūkių tarpusavio maišymasis per šventes.

Atvejų išaugimas nėra paprastas reiškinys, egzistuoja daugybė veiksnių, nulėmusių tokią situaciją, antradienį sakė premjero spaudos tarnyba.

„Kalėdų laikotarpiu socializacija tapo intensyvesnė, be to, mūsų visuomenės sveikatos ekspertai teigia, kad nepaprastai svarbus veiksnys yra viruso sezoniškumas“, – aiškino spaudos tarnyba.

Gruodžio 4 d. Airija atvėrė poilsio ir pramogų sektorių, palikdama tam tikrus ribojimus. Gindamas šį sprendimą, premjero atstovas spaudai tikino, kad atsivėrusiose sferose buvo „iš esmės“ laikomasi visuomenės sveikatos priemonių, o poilsio, pramogų, prekybos ir statybos sektoriuose viruso paplitimas buvo „pakankamai nedidelis“.

CNN rašo, kad sparčiau plintanti viruso atmaina iš Jungtinės Karalystės, pirmą kartą Airijoje aptikta per Kalėdas, pasak premjero spaudos tarnybos, „turėjo itin reikšmingą įtaką atvejų skaičiaus išaugimui, nes manoma, kad jos užkrečiamumas yra nuo 50 iki 70 proc. didesnis“.

Daugiau nei 40 proc. naujausių užfiksuotų teigiamų koronaviruso atvejų sukelti labiau užkrečiamos viruso atmainos iš Jungtinės Karalystės, pirmadienį paskelbtame pranešime pažymėjo Nacionalinės virusų tyrimų laboratorijos direktorius Cillianas De Gascunas.

Ireland reported more cases per capita than any other country in the past week. @DaraDoy pic.twitter.com/AW8Yye15p9