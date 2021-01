Vokietijoje registruotas COVID-19 mirčių rekordas nuo pandemijos pradžios

Vokietijoje praėjusią parą mirė 1 244 koronavirusu užsikrėtę asmenys, pranešė Roberto Kocho institutas (RKI). Tai naujas mirčių antirekordas.

83 mln. gyventojų turinčioje Vokietijoje COVID-19 jau pražudė 43 881 žmogų.

Be to, RKI duomenimis, per 24 valandas virusas patvirtintas 25 164 gyventojams. Bendras infekuotųjų skaičius išaugo iki 1 mln. 978 tūkst. 580.