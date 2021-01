Atvykstantys į Norvegiją pasienyje privalės išsitirti dėl COVID-19

Norvegija trečiadienį pranešė pranešė pradėsianti privaloma tvarka pasienyje testuoti dėl koronavirusinės infekcijos visus į šalį atvykstančius žmones, o nesilaikantiems šios tvarkos gresia 20 tūkst. kronų (2 000 eurų) bauda.

Didėjant „įvežtinių infekcijų“ rizikai „įvedame keletą priemonių, kad jos būtų kiek įmanoma apribotos“, per spaudos konferenciją sakė teisingumo ministrė Monica Maeland.

„Sustiprinus testavimo pajėgumus mūsų tikslas – įvesti privalomą testavimą pasienyje“, – pridūrė ji.

Norvegijoje jau galiojo vienos griežčiausių atvykimo taisyklių Europoje: atvykstantieji privalo pateikti pažymą, jog ne seniau kaip prieš tris paras atlikto COVID-19 testo rezultatas buvo neigiamas, taip pat užsiregistruoti vietos valdžios įstaigose ir savaitę išbūti karantine.

Be to, atvykėliai privalo per parą nuo atvykimo pasidaryti kitą COVID-19 testą.

Vis dėlto šias taisykles išpildyti buvo sudėtinga, todėl jos buvo pakeistos reikalavimu pasidaryti testą pasienyje. Kada šis reikalavimas įsigalios, dar nėra paskelbta.

Sergamumas koronavirusine infekcija 5,4 mln. gyventojų turinčioje Skandinavijos šalyje tebėra gana mažas, palyginus su kitomis Europos valstybėmis. Vis dėlto pastaruoju metu, ypač švenčių laikotarpiu, buvo registruojama daugiau naujų COVID-19 atvejų.

Šalyje pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze iki šiol paskiepyta tik apie 25 tūkst. žmonių, mažiau kaip 0,5 proc. gyventojų.

Trečiadienį pirmosios vakcinos dozės buvo suleistos Norvegijos karaliui Haraldui ir karalienei Sonjai (Soniai), pranešė karališkieji rūmai.

Iki šiol Norvegijoje nustatyta 56 614 COVID-19 atvejų ir mirė 509 koronavirusu užsikrėtę žmonės.