Riaušių skydai tvarkingai sukrauti į krūvas, šaunamieji ginklai ilsisi prie juodų kuprinių, pustuščiai vandens buteliukai prie karių kojų – nekasdieniai vaizdai užfiksuoti tose pačiose Kapitolijaus vietose, kur prieš savaitę siautėjo D. Trumpo šalininkai.

Skelbiama, kad šiuo metu Kapitolijuje yra apie 2 tūkst. karių, jie ilsisi pamainomis.

JAV Nacionalinės gvardijos kariams buvo pavesta saugoti Kapitolijų baiminantis naujų neramumų likus vos savaitei iki naujojo prezidento Joe Bideno inauguracijos.

Besiilsinčių karių vaizdus ryte atvykę į Kapitolijų užfiksavo CNN, „Huffington Post“ ir kitų žiniasklaidos priemonių atstovai bei įstatymų leidėjai.

I spotted the National Guard sleeping in the hallways of the Capitol as I walked in this morning. pic.twitter.com/PzVpQCo5yU