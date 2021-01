Europos Komisija tikisi, kad užtektinai vakcinos nuo COVID-19 bus balandį

Vakcinos nuo COVID-19 trūkumas, Europos Komisijos vertinimu, pradės mažėti po kelių savaičių.

„Antrąjį ketvirtį mes turėsime visas vakcinas, kurias norėjome turėti“, - antradienį Europos Parlamente sakė už sveikatą atsakinga generalinė direktorė Sandra Gallina. Vakcinos kiekiai, anot jos, nuo balandžiai smarkiai išaugs.

S. Gallina, kuris yra Europos Komisijos vyriausioji derybininkė derybose su farmacijos įmonėmis, atmetė kritiką, kad Komisija užsakė per mažai vakcinos. „Mes nupirkome tiek vakcinos, kiek buvo pasiūlyta“, - sakė ji. Be to, esą reikėjo atsižvelgti į tokius kriterijus, kaip kaina ir tiekimo data. Esą būtų mažai naudos užsakyti vakcinos daug ir gauti ją vėlai. Reaguodama į kritiką dėl užsakytų atskirų gamintojų vakcinos kiekių, pareigūnė sakė: „Nesu tikra, kam reikalingi tokie debatai“.

S. Gallina pabrėžė, kad nacionaliniai sprendimai užsisakyti papildomų vakcinos dozių nusižengia bendrai ES vakcinų strategijai.