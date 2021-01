Indija ruošiasi pradėti milžinišką skiepijimo nuo COVID-19 kampaniją

Indija nuo šeštadienio siekia pradėti skiepyti savo 1,3 mln. gyventojų nuo koronaviruso, bet šią milžiniško masto sudėtingą užduotį temdo nerimas dėl saugumo, pašlijusios infrastruktūros ir skeptiško visuomenės požiūrio.

Antroje pagal gyventojų skaičių šalyje iki liepos planuojama paskiepyti 300 mln. žmonių. Šis skaičius yra artimas visų Jungtinių Valstijų gyventojų skaičiui.

Šalyje bus vartojamos dvi vakcinos, patvirtintos skubos tvarka ekstremalios padėties sąlygomis. Pirmiausiai planuojama vakcinuoti 30 mln. medikų ir kitų kovos su COVID-19 pandemija priešakinėse gretose dirbančių žmonių. Vėliau ketinama paskiepyti apie 270 mln. žmonių, vyresnių kaip 50 metų arba priklausančių didelės rizikos grupėms..

Apie 150 tūkst. darbuotojų 700 rajonų buvo specialiai apmokyti. Be to, Indija surengė kelias nacionalines pratybas, per kurias buvo mokomasi vakcinas transportuoti ir sušvirkšti.

Tarnybos pasinaudos patirtimi, sukaupta organizuojant rinkimus didžiausioje pasaulyje demokratinėje valstybėje. Be to, Indijoje reguliariai vykdomos vaikų skiepijimo nuo poliomielito ir tuberkuliozės kampanijos..

Tačiau šioje didžiulėje šalyje transporto tinklai dažnai stringa, o sveikatos apsaugos sistema – viena prasčiausiai finansuojamų pasaulyje, tad skiepijimo iššūkis yra išties bauginamas.

Reguliarūs vaikų skiepijimai yra „daug mažesnio masto žaidimas“, o vakcinacija nuo COVID-19 bus „itin kebli“, sakė Nacionalinio imunologijos instituto ekspertas Satyajitas Rathas.

Abi Indijoje patvirtintos vakcinos – Jungtinės Karalystės bendrovės „AstraZeneca“ ir vietinio Serumų instituto sukurta „Covishield“, taip pat įmonės „Bharat Biotech“ preparatas „Covaxin“ – turi būti laikomos žemos temperatūros sąlygomis.

Ruošdamasi pradėti skiepijimą šiais preparatais Indija įrengė tūkstančius įvairaus tipo šaldiklių, šaldytuvų ir šaldomų sandėlių.

Dviračių transportas

Indija turi keturis „megasandėlius“, iš kurių vakcinos į valstijas būtų transportuojamos šaldomose sunkvežimių priekabose, bet daugiausiai rūpesčių kelia galutinė platinimo grandis.

Per vėliausias pratybes Utar Pradešo valstijos kaimiškose vietovėse, kur vasarą oro temperatūra gali viršyti 40 Celsijaus laipsnių, vienas medicinos darbuotojas buvo nufotografuotas vežantis dėžes su netikros vakcinos buteliukais savo dviračiu.

Indijos kontroliuojamoje Kašmyro dalyje, kur pastaruoju metu siautė pūgos, praeitą savaitę tebebuvo ruošiamos prioritetinių grupių ir vakcinavimo kampanijos darbuotojų duomenų bazės, sakė pareigūnai.

Per vėliausias pratybas praeitą penktadienį vieno gydymo centro Bangalore darbuotojai turėjo prie interneto jungtis per savo mobiliuosius telefonus, nes vietos tinklas neveikė.

Taip pat kyla abejonių, ar vyriausybei pavyks visą šį procesą valdyti skaitmeninėmis priemonėmis.

Pirmadienį tebebuvo neaišku, ar vyriausybei pavyko susitarti su Serumų institutu dėl skiepų kainos.

Kaip pranešama, dešimtys milijonų vakcinos dozių laikoma Serumų instituto fabrike vakariniame Punės mieste, laukiant, kada sunkvežimiai šaldytuvai galės nugabenti preparatus į oro uostą.

Indijoje COVID-19 pandemija iki šiol nusinešė daugiau kaip 150 tūkst. žmonių gyvybių. Be to, dėl koronaviruso įvesti suvaržymai skaudžiai smogė ekonomikai; milijonai žmonių neteko pragyvenimo šaltinių.

Kaip ir kitose šalyse, naująsias vakcinas daugelis gyventojų vertina skeptiškai, internetu plintant didžiuliam melagienų srautui.

Per vieną tyrimą įvairiose Indijos vietose apklausus 18 tūkst. gyventojų paaiškėjo, kad 69 proc. žmonių nelinkę skubėti skiepytis nuo COVID-19.

Visuomenės pasitikėjimą taip pat silpnina faktas, kad „Bharat Biotech“ vakcina buvo kontroversiškai patvirtinta naudoti neatlikus 3-iosios fazės klinikinių bandymų.