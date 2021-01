Britanijoje užfiksuotas didžiausias nuo pandemijos pradžios COVID-19 pacientų mirštamumas

Jungtinė Karalystė penktadienį pranešė per pastarąją parą 1 325 koronavirusu užsikrėtusių pacientų mirtį.

Šis paros mirštamumo rodiklis yra didžiausias šalyje nuo COVID-19 pandemijos pradžios.

Be to, Britanijoje per praeitą parą nustatyti 68 053 nauji užsikrėtimo pandeminiu koronavirusu atvejai.

Ankstesnis paros mirštamumo rekordas fiksuotas balandžio 21 dieną, kai mirė 1 224 koronavirusu užsikrėtę žmonės. Tuomet Jungtinę Karalystę krėtė pirmoji pandemijos banga.

Iki šiol šalyje mirė 79 833 žmonės, kuriems buvo patvirtinta koronavirusinė infekcija.