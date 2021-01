Kapitolijų šturmavę riaušininkai: kas jie?

FTB paprašė visuomenės pagalbos identifikuojant Donaldą Trumpą palaikančius riaušininkus, įsiveržusius į Kapitolojaus pastatų kompleksą. JAV Teisingumo departamentas teigia, kad ir šio incidento atveju bus taikomi vasarą priimti su riaušių organizavimu susiję kaltinimai, kurie pirmiausia buvo skirti prieš rasizmą nukreiptų protestų dalyviams, skelbia „Reuters“.

Policija trečiadienį evakavo parlamentarus ir ilgiau nei tris valandas bandė perimti D. Trumpo šalinininkų minios kontrolę. Įsibrovėliai siaubė patalpas, brovėsi į politikų kabinetus.

Minia daužė langus, įsiveržė į Senatą ir Atstovų Rūmus, pasklido po įstatymų leidėjų, įskaitant Atstovų Rūmų pirmininkės demokratės Nancy Pelosi, kabinetus, pasiekė posėdžių sales.

Chaoso ir betvarkės vaizdai apskriejo visą pasaulį.

Filmuotoje medžiagoje iš Kapitolijaus vidaus – išdaužti langai, išvartyti baldai ir išmėtyti dokumentai. Dvyliktojo JAV prezidento Zachary Tayloro biustas išteptas krauju.

Skelbiama, kad po trečiadienio incidento Kapitolijuje buvo sulaikyti 68 asmenys, jiem stos prieš teismą dėl pirminių kaltinimų dėl komendanto valandos, įvestos numalšinti neramumus, pažeidimų.

Kas tie riaušininkai?

Nors ir buvo išsiskiriančių simboliais ir vėliavomis, atspindinčiomis konkrečias idėjas ir pažiūras, praktikoje daugumos riaušininkais tapusių amerikiečių veiksmų motyvai daugiau ar mačiau sutampa, skelbia BBC.

Tarp riaušininkų – „QAnon“ aktyvistas

Kapitolijiju užfiksuotuose vaizduose – asmenys, siejami su pačiomis įvairiausiomis radikaliosios dešinės grupuotėmis, ir keisčiausių konspiracijos teorijų šalinininkai. Pastarieji itin aktyvūs tiek internete, tiek Donaldo Trumpo palaikymo mitinguose.

Viena iš įvaizdžio prasme ryškiausių asmenybių, kurios nuotraukos tarsi virusas išplito socialinėje žiniasklaidoje – veidą išsidažęs vyras, pasipuošęs kailine kepure su ragais ir mojuojantis Jungtinių Valstijų vėliava.

Jis įvardijamas kaip Jake‘as Angeli – liūdnai pagarsėjęs absurdiškos konspiracijos teorijos „QAnon“ šalininkas. Jis prisistato kaip QAnonas Shamanas. Visa vyro veikla socialinėje žiniasklaidoje byloja, kad amerikietis dažnas svečias įvairiuose „QAnon“ renginiuose, platformoje „YouTube“ jis viešina įrašus, neva įrodančius minėtosios konspiracijos teorijos pagrįstumą.

Lapkritį jis buvo nufotografuotas sakantis kalbą Finikse, Arizonos valstijoje, kur, neturėdamas jokio pagrindo, tvirtino, jog prezidento rinkimų rezultatai – suklastoti. Jo asmeninė feisbuko paskyra lūžta nuo nuotraukų ir memų, susijusių su pačiomis įvairiosiomis ekstremaliomis idėjomis ir konspiracijos teorijomis.

„Proud Boys“

Kita dėmesio verta grupuotė, kurios nariai pastebėti siautėjantys Kapitolijuje – radikaliosios dešinės organizacija „Proud Boys“, rašo BBC.

Organizacija buvo įkurta 2016 metais, ją sudaro vien prieš imigrantus nusiteikę vyrai. Per pirmuosius JAV prezidento rinkimų kampanijos debatus D. Trumpas buvo paklaustas apie baltųjų viršenybės šalininkus ir maištininkus.

„Esu tai sakęs daugelį kartų ir noriu dar kartą aiškiai pasakyti: aš smerkiu KKK (Kukluksklaną), smerkiu visus baltųjų viršenybės šalininkus, smerkiu „Proud Boys“, – sakė D. Trumpas televizijai „Fox News“.

„Nedaug žinau apie „Proud Boys“, beveik nieko, bet smerkiu tai“, – kalbėjo jis.

Foto: Sipa / Scanpix

Per tūžmingus D.Trumpo ir J.Bideno debatus spalį jų moderatorius Chrisas Wallace'as paragino prezidentą aiškiai pasmerkti baltųjų viršenybės šalininkus.

Užuot tai padaręs, D.Trumpas miglotai atsakė: „Proud Boys“ – atsitrauk ir budėk.“

Ši kraštutinių dešiniųjų sukarinta grupuotė, kuriai priklauso tik vyrai, iškart pasigavo prezidento frazę. Vienoje žinomoje jų socialinių tinklų paskyroje atsirado emblema „Atsitrauk ir budėk“. D.Trumpas pridūrė, kad tikroji problema yra kraštutinių kairiųjų ekstremistai.

„Proud Boys“ neslėpė džiaugsmo dėl šių D.Trumpo komentarų. „Atsitraukiame ir budime, pone“, – parašė grupuotė vienoje iš savo žinučių socialiniame tinkle.

Vienas iš grupuotės narių Nickas Ochsas tviteryje paskelbė asmenukę iš Kapitolijaus su prierašu „Sveikučiai iš Kapitolijaus“.

Hello from the Capital lol pic.twitter.com/H1Axdou708 — Dictator of Hawaii Elect Nick Ochs (@OchsForHawaii) January 6, 2021



Jis taip pat darė ir tiesioginę transliaciją.

N. Ochso profilyje pokalbių programėlėje „Telegram“ jis save pristato kaip „Proud Boys“ vyresnįjį iš Havajų.

Kiti grupuotės nariai pastebėti dėvyntys rūbus su provokuojančia simbolika. Vienas iš „Proud Boys“ narių vilki marškinėlius, ant kurių parašya "6 MWE" - tai yra frazės apie Holokaustą "Six milion were not enough (Šeši milijonai buvo per mažai)" trumpinys.

For anyone confused about what the "proud boys" stand for, here's one wearing a shirt in DC last weekend that stands for "6 Million Wasn't Enough." pic.twitter.com/ugBJyHycUc — Ann Hedonia (@StiesBeforeGuys) December 16, 2020



Influenceriai iš interneto

Protestuose dalyvauja ir daug sekėjų internete turintys influenceriai. Vienas iš jų – socialinės žiniasklaidos veikėjas Timas Gionetas, prisistatantis pseudonimu „Baked Alaska“.

Jo tiesioginė transliacija iš Kapitolijaus, transliuota per vieną nišinę platformą, sutraukė tūkstančius žiūrovų.

D. Trumpą remiantis T. Gionetas bene geriausiai žinomas kaip internetinis trolis.

JAV pelno nesiekianti organizacija „Southern Poverty Law Centre“ jį apibūdina kaip „baltaodį nacionalistą“ – tai etiketė, kurios jis bandė atsikratyti komentare „The Insider“.

Spalį „YouTube“ uždraudė jo kanalą. Tokį sprendimą nuspręsta priimti, kai T. Gionetas paskelbė vaizdo įrašą, kuriame priekabiauja prie pardavėjų ir atsisako dėvėti apsauginę veido kaukę. Kitos platformos, tarp kurių „Twitter“ ir „PayPal“, jo paskyras uždarė dar anksčiau.

Kas Nancy Pelosi paliko bjaurį raštelį?

Internete tarsi virusas išplito nuotrauka asmens, patekusio į įtakingos Demokratų partijos politikės Nancy Pelosi kabinetą.

Jis įvardijamas kaip Richardas Barnettas iš Arkanzaso.

Prie Kapitolijaus pastatų komplekso jis „New York Times“ žurnalistams sakė iš politikės kabineto paėmęs voką ir palikęs raštelį, kuriame ją vadina parazite.

Reaguodamas į „New York Times“ išplatintą interviu Respublikonų partijos kongresmenas Steve‘as Womackas tviteryje pareiškė: „Man darosi bloga pagalvojus, kad tokiems veiksmams galėjo ryžtis vienas iš mūsų rinkėjų“.

Vietos žiniasklaida skelbia, kad R. Barnettas susijęs su organizacija, pasisakančia už teises į ginklą, o po prezidento rinkimų buvo pakalbintas „Stop the Steal“ mitinge – tai judėjimas, nepripažįstantis Joe Bideno pergalės rinkimuose ir remiantis postą paliekančio prezidento teiginius apie neva iš jo pavogtus rinkimus.

Per interviu mitinge, organizuotame „Engaged Patriots“, jis sakė: „Jeigu nepatinka, pasiųskite ką nors mane sutvarkyti, bet žinokite, kad lengvai nepasiduosiu“.

Su R. Barnettu siejama grupuotė spalį organizavo lėšų rinkimą, o gauti pinigai buvo skirti vietos policijos departamentui, konkrečiai – prie kūno tvirtinamoms kameroms įsigyti, skelbė vietos dienraštis „Westside Eagle Observer“.

That’s Richard “Bigo” Barnett, 60, from Gravette, Ak., showing off the personalized envelope he took from Speaker Pelosi’s office. He insisted he didn’t steal it — “I left a quarter on her desk.” pic.twitter.com/aST7MCoRwP — Matthew Rosenberg (@AllMattNYT) January 6, 2021



Vėliavos ir simboliai

Mažiausiai vienas į Kapitolijaus vidų patekęs asmuo mojavo konfederatų vėliava, kuri simbolizuoja JAV valstijas, per Amerikos pilietinį karą rėmusias vergovės išsaugojimą. Dėl šios priežasties dauguma šią vėliavą laiko rasizmo simboliu, netgi skamba reikalavimai ją uždrausti. Kiti ją laiko svarbia pietinių Jungtinių Valstijų istorijos dalimi.

Liepą buvo paskelbta, kad ši vėliava negalės plevėsuoti Amerikos kariniuose objektuose, taip nuspręsta naujos politikos, skirtos atsisakyti nesantaiką sėjančių simbolių, kontekste.

Prezidentas D. Trumpas seniau gynė konfederatų vėliavos naudojimą, argumentuodamas: „Žinau, kad yra žmonių, kuriems konfederatų vėliava svarbi, jie negalvoja apie vergovę... Manau, kad tai paprasčiausia žodžio laisvė“.

Į Kapitolijų įsiveržė ir protestuotojų, laikančių vėliavas su geltoname fone susirangiusia barškuole, jas neretai lydi prierašas „Nepulk manęs“.

Ši vėliava dar geriau žinoma kaip Gadsdeno vėliava, menanti Amerikos revoliucijos laikus ir karą su ištremtais britų kolonialistais. Libertarai ją savoms reikmėms prisitaikė XX amžiaus aštuntąjį dešimtmetį, teigiama „New Yorker“ straipsnyje, o dar vėliau ji tapo mėgstamu konservatorių iš „Tea Party“ simboliu.

Pastaruosius kelis dešimtmečius vėliava naudojasi dešinės politinės jėgos, teigia profesorė Margaret Weir iš Browno universiteto. Ji mėgstama ir prieš valdžią nukreiptų baltųjų viršenybės grupių, neretai savo tikslams besigriebiančių smurto, teigia ji.

Pastebėta buvo ir kitų asmenų, dėvinčių rūbus su nacistine simbolika. Protestų metu minioje nufotografuotas vyras su „Camp Auschwitz (Aušvico stovykla)" marškinėliais, ant kurių parašyta „Darbas išlaisvina". Vėliau vyras pastebėtas siaubiantis Kapitolijaus vidų.

Man at Capitol today wearing "Camp Auschwitz" sweatshirt. Back reads "Staff" pic.twitter.com/7KRGEIvNme — Trevor McKee Achilles (@MrTAchilles) January 7, 2021