Žiniasklaida: Trumpo išpuoliai palengvino apsisprendimą Mike'ui Pence'ui

JAV viceprezidentas respublikonas Mike'as Pence'as gali dalyvauti išrinktojo prezidento demokrato Joe Bideno inauguracijoje sausio 20 d. Tai ketvirtadienį pranešė laikraštis „Politico“, remdamasis trimis M. Pence'ui artimais šaltiniais.

„Viceprezidentas, kaip manoma, apsilankys J. Bideno inauguracijos ceremonijoje, - rašo leidinys. – M. Pence'as tikriausiai pasirodys sausio 20 d. renginyje, kad parodytų, jog remia taikų valdžios perdavimą“.

Pasak laikraščio, viceprezidentui tapo lengviau priimti atitinkamą sprendimą, kai dabartinis Baltųjų rūmų šeimininkas Donaldas Trumpas sukritikavo jį už atsisakymą pritarti rinkimų rezultatų peržiūrėjimui per abejų JAV Kongreso rūmų posėdį trečiadienį.

„Prieš kelias dienas buvo kur kas sunkiau apsispręsti negu dabar“, - sakė „Politico“ šaltinis.

Trečiadienį D. Trumpo šalininkai įsiveržė į JAV Kongreso pastatą, kad sutrukdytų patvirtinti lapkričio 3 d. įvykusių prezidento rinkimų, kuriuos laimėjo demokratas Joe Bidenas, rezultatus.

Per riaušes Kapitolijaus policija nušovė moterį. Be to, buvo užfiksuotos tarpusavyje nesusijusios dar trijų žmonių mirtys.

J. Bideno inauguracija įvyks sausio 20 d. ant Kapitolijaus laiptų.

Ketvirtadienį televizijos kanalas NBC skelbė, kad D.Trumpas uždraudė įžengti į Baltuosius rūmus svarbiausiam viceprezidento Mike`o Pence`o, atsisakiusio trukdyti patvirtinti rinkimų rezultatus, patarėjui. Tai ketvirtadienį pranešė televizijos kanalas NBC.

JAV prezidento rinkimų rezultatai tvirtinami abejų Kongreso rūmų posėdyje, kuriam, pagal Amerikos įstatymus, pirmininkauja viceprezidentas.

Prieš posėdį M. Pence`as, nepaisydamas D. Trumpo spaudimo, nusiuntė įstatymų leidėjams laišką, kuriame pabrėžė neturįs įgaliojimų užginčyti Rinkikų kolegijos balsavimo rezultatų.

Pasak NBC šaltinių, dėl to D. Trumpas užtrenkė Baltųjų rūmų duris Marcui Shortui, kuris yra JAV viceprezidento personalo vadovas. Kaip pažymi kanalas, M. Shortas, be kita ko, konsultavo M. Pence`ą klausimais, susijusiais su rinkimų rezultatų tvirtinimu.

Dabartinis Baltųjų rūmų šeimininkas pareiškė, jog M. Pence`ui „nepakako drąsos padaryti tai, ką reikia padaryti“, kad būtų apginta šalies konstitucija. M. Pence'as, nepaisydamas prezidento D. Trumpo raginimų, trečiadienį pareiškė neįsikišiantis, kad sustabdytų išrinktojo prezidento J. Bideno rinkimų pergalės patvirtinimą Kongrese.

„Konstitucija neleidžia man vienašališkai prisiimti įgaliojimo nuspręsti, kurie rinkikų balsai turi būti įskaičiuoti, ir kurie – ne“, – sakoma M. Pence'o pareiškime, paskelbtame prasidėjus bendram Kongreso posėdžiui, per kurį turi būti patvirtinti po lapkričio 3-iąją įvykusių visuotinių rinkimų surengto Rinkikų kolegijos balsavimo rezultatai.

Anksčiau trečiadienį D. Trumpas per mitingą Vašingtone ragino M. Pence'ą neleisti patvirtinti Rinkikų kolegijos balsavimo rezultatų.

M. Pence'as, kuris taip pat turi Senato pirmininko galias, sakė suprantąs „milijonų amerikiečių nuogąstavimus dėl šių rinkimų sąžiningumo“. Vis dėlto viceprezidentas pabrėžė nemanąs, kad gali vienašališkai spręsti dėl balsų skaičiavimo procedūros.

„Prieš ketverius metus, apsuptas savo šeimos, daviau priesaiką palaikyti ir ginti Konstituciją, pasibaigusią žodžiais „Ir tepadeda man Dievas“, – kalbėjo M. Pence'as. „Šiandien noriu patikinti Amerikos žmones, kad laikysiuosi jiems savo duotos priesaikos ir priesaikos, duotos Visagaliui Dievui“, – pridūrė jis.

Tuo metu D. Trumpas per savo šalininkų mitingą kartojo nepagrįstus kaltinimus, jog rinkimai buvo suklastoti. Prezidentas sakė, kad būtų „labai nusivylęs“, jeigu M. Pence'as neužginčytų Rinkikų kolegijos balsų skaičiavimo.

D. Trumpas vėliau taip pat pasmerkė savo viceprezidentą dėl atsisakymo kištis į rinkimų rezultatų tvirtinimo procesą. „Mike'as Pence'as neturėjo drąsos padaryti, ką jam derėtų padaryti, kad apsaugotų mūsų Šalį ir Konstituciją, – per „Twitter“ parašė prezidentas. – JAV reikalauja tiesos!“