„Trumpo šalininkai įsitraukė į susirėmimus su policija, mėgindami nusigauti iki Kapitolijaus pastato, kur Kongresas svarsto prieštaravimus prieš Arizonos rinkimų balsus“, – sakoma NBC „Twitter“ paskyroje paskelbtoje žinutėje.

Laikinai pareigas einantis prezidentas Donaldas Trumpas savo tviterio paskyroje paragino protestuotojus laikytis tvarkos, nors, kaip teigiama, anksčiau ragino savo palaikytojus rinktis prie Kapitolijaus protestui. Remiantis cnn.com duomenimis, apsauga sustiprinta ir prie Baltųjų rūmų.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful!