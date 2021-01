JK – rekordiniai COVID-19 susirgimų ir mirčių rodikliai

Didžioji Britaniją antrą dieną iš eilės praneša apie rekordinį naujų koronaviruso infekcijų skaičių.

Žinybų duomenimis, praėjusią parą infekcija patvirtinta 62 322 žmonėms. Antradienį pranešta apie 60 916 naujų atvejų.

Be to, per 24 valandas šalyje mirė 1 041 koronavirusu užsikrėtęs pacientas. Tai pirma skartas, kai paros mirčių skaičius viršijo 1 000.