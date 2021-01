Japonijoje per parą nustatyta rekordiškai daug naujų COVID-19 atvejų

ELTA

Japonijoje per praėjusią parą užfiksuota rekordiškai daug naujų COVID-19 atvejų – 4 916. Tai buvo jau antras kartas per pastarąsias šešias dienas, kai per parą patvirtinamų infekcijų skaičius šalyje viršija 4 tūkst. ribą.

Šis skaičius, apimantis 1 278 naujus infekcijos atvejus Tokijuje, viršijo ankstesnį paros prieaugio antirekordą, fiksuotą Naujųjų metų išvakarėse. Tądien šalyje buvo nustatyti 4 322 nauji susirgimai. Apie pusė visų antradienį šalyje patvirtintų infekcijų buvo užfiksuoti Tokijuje ir Čibos, Kanagavos bei Saitamos prefektūrose, šiems regionams vargstant stengiantis suvaldyti trečiąją pandemijos bangą. Dėl pastaruoju metu fiksuotų infekcijų šuolių šių keturių prefektūrų gubernatoriai šeštadienį paragino šalies premjerą Yoshihidę Sugą jų regionuose paskelbti nepaprastąją padėtį. „Atėjo laikas skelbti nepaprastąją padėtį šiose keturiose prefektūrose", – vėlų antradienį spaudos konferencijoje sakė vyriausybės patariamosios grupės pandemijos klausimais vadovas Shigeru Omi. Y. Suga savo valdančiosios Liberalų demokratų partijos posėdyje sakė, kad sprendimą dėl nepaprastosios padėties skelbimo šiose keturiose prefektūrose priims ketvirtadienį. Tokijuje antras pagal dydį infekcijos atvejų paros prieaugis nustatytas praėjus dienai po to, kai keturios prefektūros susitarė paprašyti barų ir restoranų sutrumpinti savo darbo valandas, kad būtų galima užkirsti kelią infekcijos plitimui. Tokijuje Naujųjų metų išvakarėse buvo patvirtinti 1 337 nauji susirgimai – tai didžiausias paros prieaugis nuo pat pandemijos pradžios, nepaisant pakartotinių miesto gubernatoriaus raginimų gyventojams neiti iš namų. Japonijos mėnesio trukmės nepaprastoji padėtis baigėsi gegužės viduryje daugumoje iš 47 šalies prefektūrų. Kai kuriose prefektūrose, kaip Tokijuje ir Osakoje, ši priemonė galiojo maždaug šešias savaites. Japonijai iki šiol pavyko išvengti tokio masto protrūkio, koks matomas Europoje ir JAV. Šalyje iki šios dienos patvirtinta daugiau kaip 254 tūkst. infekcijos atvejų ir apie 3 760 mirčių.

