Didžiojoje Britanijoje registruotas naujų koronaviruso atvejų antirekordas

ELTA

Naujų užsikrėtimų koronavirusu skaičius Didžiojoje Britanijoje pasiekė naują antirekordą. Šeštadienio vakarą pranešta, kad per 24 valandas infekcija nustatyta daugiau kaip 57 700 žmonių. Tai didžiausias skaičius nuo pandemijos pradžios. Be to, 66,7 mln. gyventojų turinčioje šalyje suskaičiuoti 445 nauji mirties atvejai.

Daugelis naujų infekcijų siejama su naujos atmainos koronavirusu, kuris galimai yra daug labiau užkrečiamas ir kuris ypač plinta Anglijos pietryčiuose ir rytuose. Ligoninės Londone, anot pranešimų, artėja prie savo pajėgumų ribų. Pacientai guldomi koridoriuose arba po kelias valandas yra priversti laukti greitosios pagalbos automobiliuose, kol atsilaisvina lovos. Britų gydytojų asociacijos „Royal College of Physicians“ pirmininkas Andrew Goddardas paragino šalies klinikas ruoštis panašioms aplinkybėms. „Naujos atmainos virusas tikrai yra labiau užkrečiamas ir plinta visoje šalyje“, - sakė jis BBC. Todėl ir pasibaigus Kalėdų atostogoms mokyklos Londone kol kas liks uždarytos.

