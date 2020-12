Naujametiniame pokylyje – ant parketo besisukantis Lukašenka: kaukių niekas nedėvėjo

Minske anradienį surengtas naujametininis pokylis jaunimui, jame tradiciškai linksminosi ir Vakarų nepripažįstamas Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka.

Pokylis surengtas Nepriklausomybės rūmuose – paties A. Lukašenkos rezidencijoje. Tai tie patys rūmai, kuriuose prasidėjus protestams A. Lukašenka pasirodė ginkluotas automatu.

Skelbiama, kad į šventę, kuri surengta antradienį, buvo pakviesta 314 jaunuolių ir merginų iš skirtingų šalies regionų, rašo euroradio.fm.

„Tai jauni žmonės, studijuojantys universitetuose, profesinėse techninio renginio bei specialaus rengimo vidurinėse mokyklose“, – teigiama prezidento atstovų pranešime spaudai.

„Visi mokėtės istorijos ir turime suprasti: amžius mūsų žemės buvo po svetimšalių padu. Tai praeitis, ir ji neturi kartotis. Ir nesikartos, jeigu tik iš tikrųjų norime būti nepriklausomi“, – susikvietęs jaunimą kalbėjo A. Lukašenka.

Pranešama, kad ant parketo sukosi 72 poros, kurios pastaruosius du mėnesius mokėsi etiketo paslapčių ir šokių.

Tačiau tiek jauni žmonės, tiek pats A. Lukašenka buvo be apsauginių kaukių, apie socialinio atstumo laikymąsi, sprendžiant iš paviešintų nuotraukų, taip pat negali būti nė kalbos.

Leidiniui „Naša Niva“ po pokylio pavyko pakalbinti merginą, kurią šokdino A. Lukašenka. Tai dvidešimtmetė Olga Petrovič, Baltarusijos valstybinio technologijų universiteto trečio kurso studentė, grožio konkursų dalyvė.

„Pati iškviečiau Lukašenką šokiui. O jis neatsisakė – šoka gerai. Šokome valsą, kalbėjomės apie pokylį, kokia šventinė nuotaika, kaip visi šoka, kaip gražiai atrodo ir stengiasi“, – pasakojo mergina.

Žurnalistai pasiteiravo, kodėl pokylyje visi buvo be apsauginių veido kaukių.

„Šiuo klausimu mus kontroliavo, teiravosi, ar gerai jaučiamės. Todėl neturėjau jokių abejonių, kad kažkokių nesusipratimų tikrai nebus. Koronaviruso testo nesidariau, bet repeticijų metu tiek temperatūrą, tiek mūsų savijautą stebėjo. Buvome be kaukių, bet jas turėjome – viešajame transporte be kaukės neapsiesi. Kad prezidentas be kaukės, kažkodėl niekam klausimų nekilo“, – pasakoja su Baltarusijos prezidentu šokusi studentė.

Olga sako šiais metais prezidento rinkimuose nebalsavusi.

„Dėl į įvykių šalyje – laikausi neutralios pozicijos: abi pusės tam tikra prasme ir teisios, ir neteisios. Dėl to jokios konkrečios pozicijos pati neužimu“, – tvirtino studentė.

Trečiadienį A. Lukašenka nepagailėjo pagyrų OMON‘o būriams už pastangas malšinant rugpjūtį vykusius opozicinių jėgų protestus.

Jis tikino, kad jei būtų pademonstruotas kad ir menkiausias silpnumas, „Baltarusija būtų tapusi visiška kita šalimi ar galbūt net nustojusi egzistuoti“.

Jau 26 metus šalies vadovo posto nepaliekantis A. Lukašenka pabrėžė, esą liks valdžioje ir stovės petys į petį su omonininkais tol, kol jie nurodys pasitraukti. Minsko ypatingosios paskirties milicijos būrio (OMON‘o) vadas Dmitrijus Balaba įteikė A. Lukašenkai juodąją beretę – elitinių pajėgų pripažinimo ženklą.

Dėkodamas už tokią dovaną, A. Lukašenka pabučiavo beretę ir it juokaudamas pasakė, kad nuo šiolei ir jis – omonininkas.

Baltarusiją jau penktą mėnesį krečia masiniai protestai dėl rugpjūčio 9-osios prezidento rinkimų, kurių laimėtoju buvo paskelbtas A. Lukašenka, vadovaujantis šaliai nuo 1994 metų. Opozicija ir Vakarų demokratijos šiuos rinkimus laiko suklastotais.

Protestuotojai reikalauja A. Lukašenkos atsistatydinimo, politinių kalinių paleidimo ir naujų rinkimų.

Kaip skelbia opozicijos atstovai, nuo protestų pradžios Baltarusijoje sulaikyta daugiau nei 30 tūkst. asmenų.