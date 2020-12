Latvija gavo pirmąją vakcinos nuo koronaviruso siuntą

Į Latviją atgabenta pirmoji kompanijų „Pfizer“ ir „BioNTech“ pagamintos vakcinos nuo koronaviruso siunta. Tai šeštadienį pranešė šalies sveikatos apsaugos ministrė Ilzė Vinkelė.

„Vakcina čia“, - parašė ji savo „Twitter“ paskyroje, paskelbusi nuotraukas, kuriose matyti, kaip kartotinės dėžės su skiepais nešamos iš sunkvežimio į pastatą. „Šiose dėžėse – išgelbėtos gyvybės, būsimos Kalėdos su draugais, choro repeticijos, kelionės, vėl normalus medikų darbas. Šios dėžėse – mokslo proveržis, daugelio žmonių triūsas, tai „Pfizer“ vakcina nuo SARS-CoV2. Tai taip pat reiškia laimingus Naujuosius metus“, - pabrėžė Sveikatos apsaugos ministerijos vadovė.

Kaip pranešė ministerija, pirmoji vakcinos siunta šeštadienio rytą buvo nugabenta į Valstybinį kraujo donorų centrą. Gauta 9 750 dozių, jomis bus paskiepyti 4 875 žmonės. Vakcinacija šalyje prasidės gruodžio 28 d. Pirmiausia bus skiepijami ligoninėse su infekuotaisiais dirbantys medikai, taip pat greitosios medicinos pagalbos darbuotojai.

Kita skiepų siunta turėtų būti gauta sausio pradžioje. „Kita vakcinų siunta planuojama po savaitės – sausio 4-ąją ar 5-ąją, kai Latvija vėl gaus analogišką dozių skaičių. Be to, sausio pabaigoje gamintojai planuoja patiekti „Moderna“ ir „AstraZeneca“ vakcinų, jeigu iki to laiko jos bus sėkmingai įregistruotos“, - pabrėžė žinybos atstovai.

Pirmasis koronaviruso atvejis Latvijoje buvo užfiksuotas kovo 2 d. Nuo to laiko šalyje nustatyta 35 420 užsikrėtimo atvejų, 502 infekuotieji mirė.

Latvijos gyventojų vakcinacija 2021 metais atsieis 26,7 mln. eurų, ši suma bus padengta biudžeto lėšomis, skirtomis nenumatytoms išlaidoms.