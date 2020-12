Putinas pasirašė neliečiamybę Rusijos eksprezidentams suteikiantį įstatymą

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė įstatymą, suteikiantį neliečiamybės garantiją Rusijos eksprezidentams ir jų šeimų nariams.

Įstatymas yra viena iš siūlomų konstitucijos pataisų, kurioms pritarta šią vasarą vykusiame referendume.

Atitinkamas dokumentas buvo paskelbtas oficialioje teisinės informacijos interneto svetainėje.

Pagal naująjį įstatymą kadenciją baigęs prezidentas negalės būti patrauktas baudžiamojon arba administracinėn atsakomybėn, negalės būti sulaikytas, suimtas, pas jį negalima bus atlikti kratų, jo negalima bus apklausti arba apieškoti.

Buvusio valstybės vadovo neliečiamybė taip pat užtikrins neliečiamybę jo užimamoms gyvenamosioms arba tarnybinėms patalpoms, jo transporto priemonėms, ryšių priemonėms, jam priklausantiems dokumentams ir bagažui, jo susirašinėjimui, numatyta naujame įstatyme.

Be to, eksprezidento neliečiamybės atėmimą reglamentuoja naujosios konstitucijos 93 straipsnis.

Įstatyme numatyta, kad Rusijos prezidentas, baigęs eiti prezidento pareigas, gali netekti neliečiamybės tik parlamento aukštųjų rūmų – Federacijos Tarybos – sprendimu, jeigu žemieji rūmai (Valstybės Dūma) pareikštų jam kaltinimus dėl valstybės išdavimo arba kito sunkaus nusikaltimo.

Tačiau tuos kaltinimus turės patvirtinti Aukščiausiasis Teismas ir Konstitucinis Teismas pagal atitinkamas procedūras.

Įstatyme taip pat numatyta, kad siūlymui pareikšti kaltinimus prezidentui privalo pritarti ne mažiau nei du trečdaliai deputatų abejuose parlamento rūmuose. Eksprezidento neliečiamybės atėmimą gali inicijuoti ne mažiau nei trečdalis Valstybės Dūmos deputatų, Dūmai suformavus specialią komisiją.

Federacijos Taryba sprendimą dėl eksprezidento neliečiamybės atėmimo turi priimti ne vėliau nei per tris mėnesius po to, kai Dūma pareiškia jam kaltinimus. Jeigu per tą laiką sprendimas nebus priimtas, kaltinimai laikomi atmestais.