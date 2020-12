Pietų Korėja sugriežtino koronaviruso apribojimus Seule ir jo apylinkėse

Pietų Korėja sostinėje Seule ir jo priemiesčiuose uždraudė daugiau nei keturių žmonių susibūrimus, šaliai užfiksavus per parą patvirtinamų mirčių nuo koronaviruso rekordą.

Nors Pietų Korėją pandemija paveikė palyginti nesunkiai, pareigūnai sakė, kad dėl infekcijų šuolio sostinės regione nuolatos trūksta intensyviosios terapijos lovų.

Šalis pirmadienį pranešė per pastarąją parą užfiksavusi 926 naujus koronaviruso atvejus, o mirčių skaičius padidėjo iki 698, per tą patį laikotarpį mirus 24 žmonėms – tai didžiausias per parą patvirtinamų mirčių skaičius nuo pandemijos pradžios.

Pietų Korėja anksčiau buvo laikoma pavyzdžiu, kaip susitvarkyti su virusu, didžiajai visuomenės daliai laikiusis saugaus atstumo ir kitų prevencinių taisyklių.

Tačiau sostinėje ir aplinkinėse teritorijose atsinaujinus viruso plitimui, kasdien patvirtinamų infekcijų skaičius praėjusią savaitę kelis kartus viršijo 1 000, o laikinai pareigas einantis miesto meras Seo Jungas-hyupas sakė, kad Seule beliko keturios intensyviosios terapijos lovos.

Šį mėnesį laukdami eilės į ligoninės lovas mirė du virusu infekuoti pacientai, sakė miesto valdžios institucijos.

Nuo trečiadienio Seule ir jį supančiose teritorijose, kur gyvena apie pusė visos šalies populiacijos, maždaug dvi savaites bus draudžiami penkių ar daugiau žmonių susibūrimai, sakė pareigūnai.

Šis draudimas bus taikomas tiek uždaroms, tiek atviroms erdvėms, sakė Seulo meras, pridurdamas, kad ši situacija reikalauja „ypatingos savikontrolės, pasiaukojimo ir kantrybės“.

„Jei nesiimsime kovoti su milžinišku atvejų skaičiumi, Seule taip pat gali nutikti tai, ką turėjo patirti Niujorkas ir Londonas – tuščios gatvės ir miestą apimančios karantino priemonės“, – pridūrė jis.

Naujausias atvejų šuolis užfiksuotas po to, kai vyriausybė Seule ir jo apylinkėse jau buvo sugriežtinusi saugaus atstumo laikymosi taisykles.

Pietų Korėja pandemijos pradžioje patyrė vieną sunkiausių COVID-19 protrūkių už žemyninės Kinijos ribų, tačiau jį sėkmingai sukontroliavo taikydama „atsekimo, testavimo ir gydymo“ programą.

Naujosios priemonės yra griežčiausios nuo pat pandemijos pradžios, nors centrinė valdžia nėra iki aukščiausio padidinusi pavojaus lygio.