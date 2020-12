Londone įsigaliojo griežtas karantinas

Londone ir kitose teritorijose Pietryčių Anglijoje naktį į sekmadienį įsigaliojo griežtas karantinas su judėjimo ribojimais. Tokio žingsnio priežastis – sparčiai plintanti nauja koronaviruso atmaina. Sugriežtinti ribojimai taikomi maždaug 16,4 mln. žmonių – beveik trečdaliui Anglijos gyventojų. Jie ir per Kalėdas negalės susitikti su kitų namų ūkių nariais.

„Mano, kaip premjero, pareiga yra priimti sunkius sprendimus ir daryti tai, kas turi būti daroma žmonėms šioje šalyje apsaugoti“, - šeštadienio vakarą tviteryje rašė ministras pirmininkas Borisas Johnsonas. Dar neseniai jis atmetė mokslininkų ir opozicijos reikalavimus per šventes taikyti griežtesnes priemones. Tačiau dabar milijonai žmonių vis dėlto bus priversti švęsti vieni. „Mes aukojame galimybę per šias Kalėdas pasimatyti su savo mylimais žmonėmis, kad turėtume geresnį šansą apsaugoti jų gyvybes ir galėtume juos matyti per kitas Kalėdas“, - teigė B. Johnsonas.

Jis įspėjo, kad nauja viruso atmaina VUI2020/12/01 sparčiai plinta. Ši mutacija esą yra iki 70 proc. labiau užkrečiama nei iki šiol žinoma viruso forma. Daugelis klinikų Pietryčių Anglijoje yra praktiškai visiškai perkrautos, daug kur atidėtos nebūtinos operacijos. Kartu premjeras pabrėžė, jog nėra duomenų, kad vakcina prieš naująjį koronaviruso variantą yra mažiau efektyvi ar kad ligos eiga būtų sunkesnė ir būtų daugiau mirčių.

Kad gyventojai būtų apsaugoti, daugelyje šalies dalių stabdomas socialinis gyvenimas. Londone ir kituose regionuose Anglijos pietryčiuose galioja aukščiausias koronaviruso pavojaus laipsnis. Čia žmonės gali palikti namus tik dėl būtinų priežasčių - kad galėtų nuvykti pas gydytoją ar į darbą. Uždarytos visos nebūtinos parduotuvės, sporto klubai, kirpyklos, kino teatrai ir grožio salonai.

Didžioji Britanija yra viena labiausiai pandemijos paveiktų Europos šalių. Čia prieš 10 dienų pradėta vakcinacijos kampanija, iki šiol „Biontech“ ir “Pfizer“ vakcina paskiepyta apie 350 000 žmonių.