Nyderlanduose užfiksuotas dar vienas užsikrėtimo koronavirusu atvejų skaičiaus paros prieaugio antirekordas

Nyderlandų medikai pastarąją parą nustatė daugiau kaip 12,8 tūkst. užsikrėtimo koronavirusu atvejų. Kaip pranešė ketvirtadienį Nacionalinis sveikatos apsaugos ir aplinkos institutas, tai dar vienas antirekordas šiai šaliai.

Instituto duomenimis, per 24 valandas Covid-19 diagnozuotas 12 844 žmonėms. Diena anksčiau šalyje buvo užfiksuoti 11 202 užsikrėtimo atvejai. Be to, per parą užregistruotos 77 mirtys, tiek pat, kiek ir diena anksčiau.

Pirmasis užsikrėtimo atvejis Nyderlanduose buvo nustatytas vasario 27 d. Iki šiol šalyje koronavirusas diagnozuotas daugiau kaip 652 tūkst. žmonių. Per 10,3 tūkst. infekuotųjų mirė.