Barnier kalba apie tam tikrą pažangą, Berlynas ragina tęsti „Brexit“ derybas

Europos Sąjungos vyriausiasis derybininkas Michelis Barnier pirmadienį užsiminė apie „tam tikrą pažangą“ derybose su Jungtine Karalyste dėl prekybos ryšių po „Brexit“, sakė Bendrijos diplomatai.

Tačiau nesutarimai dėl pagrindinių neišspręstų klausimų išlieka.

„Dabar gali būti matomas siauras takas susitarimo link – jeigu derybininkams per kelias ateinančias dienas pavyks pašalinti likusias kliūtis“, – sakė vienas ES diplomatas, kai M. Barnier pateikė naujausią informaciją apie padėtį derybose.

„Per kelias pastarąsias dienas derybose padaryta tam tikros pažangos, tačiau dar reikia įveikti atotrūkius, tam tikrais atvejais – nemenkus, tokiose srityse kaip žuvininkystė, valdymas ir ir vienodos konkurencijos sąlygos“, – sakė jis.

Pirmadienį Briuselyje M. Barnier turi susitikti su kolega britu Davidu Frostu naujam derybų ratui, šalims desperatiškai bandant parengti susitarimą dėl tolesnių ryšių iki gruodžio 31-osios, kai Britanija paliks ES bendrąją rinką ir muitų sąjungą.

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir JK premjeras Borisas Johnsonas sekmadienį sutarė toliau dėti pastangas susitarimui pasiekti, pratęsdami anksčiau jų nusistatytą terminą nutraukti derybas, jei nebus galimybių susitarti.

B. Johnsonas tvirtina, jog „labiausiai tikėtina“, kad derybos su ES dėl ryšių po „Brexito“ žlugs. Jeigu susitarimo nepavyks pasiekti iki gruodžio 31 dienos, abi šalys sugrįš prie prekybos vadovaujantis Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) sąlygomis, o tai smarkiai paveiktų prekybą ir verslą abiejose Lamanšo sąsiaurio pusėse, ypač – Britanijoje.

Vienas pagrindinių derybų kliuvinių yra nesutarimai dėl sąžiningos konkurencijos nuostatų. Britanija nesutinka su mechanizmu, kuris leistų Bendrijai skubiai reaguoti, jeigu JK ir ES verslo taisyklės ilgainiui imtų skirtis ir Europos įmonės atsidurtų mažiau palankioje padėtyje.

Dar vienas opus klausimas yra žvejyba. ES siekia išlaikyti kiek įmanoma didesnę prieigą prie JK vandenų.

M. Barnier prieš pirmadienio derybas socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad „kelios ateinančios dienos“ bus labai svarbios siekiant susitarimo, ir pabrėžė, jog „mūsų pareiga išnaudoti visas galimybes, kad derybos baigtųsi sėkmingai“.

Dar vienas ES diplomatas nurodė, jog vis dar esama „rimtų keblumų“ dėl žvejybos teisių, Londonui atkakliai laikantis pozicijos, kad jam turi priklausyti visa šalies teritorinių vandenų kontrolė.

U. von der Leyen ir B. Johnsonas nenustatė naujo galutinio termino deryboms užbaigti. Likus suskaičiuotoms dienoms iki pereinamojo laikotarpio pabaigos būgštaujama, kad jos gali tęstis iki paskutinės akimirkos.

JK paliko Bendriją sausio 31 dieną, tačiau iš ES bendrosios rinkos pasitrauks šių metų gale, kai baigsis pereinamasis laikotarpis, per kurį planuota susitarti dėl tolesnių prekybinių santykių.

Jeigu iki to laiko susitarimas nebus sudarytas, abi šalys turės laikytis PPO taisyklių, o tai reiškia muitus, kvotas ir daug dokumentų pildymo importuotojams. Be to, žlugusios derybos gali daugeliui metų apkartinti Londono ir Briuselio santykius.

Berlynas ragina tęsti derybas

Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės dar kartą pratęstos derybos dėl prekybos po „Brexito“ turėtų tęstis, „kol įmanomas susitarimas“, pirmadienį sakė Vokietijos užsienio reikalų ministras Heiko Maasas.

„Derybos tęsis ir mes manome, kad tai teisinga, – Berlyne žurnalistams sakė H. Maasas. – Kol susitarimas įmanomas, mes derėsimės. Tuo pačiu metu spartiname ekstremalios padėties planavimą nereguliuojamo „Brexito“ [atvejui].“