Johnsonas: labiausiai tikėtina, kad derybos su ES dėl ryšių po „Brexit“ žlugs

Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas sekmadienį sakė, jog vis dar tikisi susitarti su Europos Sąjunga dėl prekybos po „Brexito“, bet pridūrė, kad „labiausiai tikėtina“ baigtis yra derybų nesėkmė.

„Gaila, bet mūsų pozicijos vis dar labai skiriasi dėl kai kurių svarbių dalykų, bet kol esi gyvas, vilties neprarandi“, – sakė jis reporteriams po pokalbio su Europos Komisijos vadove Ursula von der Leyen, kurio metu sutarė tęsti derybas ir praėjus abiejų šalių nusistatytam sekmadienio terminui.

Anksčiau abu lyderiai sakė, kad iki šio savaitgalio pabaigos nuspręs, ar susitarimas įmanomas, bet po sekmadienio pokalbio telefonu sutarė „žengti dar vieną žingsnį“ prieš gruodžio 31 dieną, kai JK išstos iš ES bendrosios rinkos.

Britanija šių metų pabaigoje pasitrauks iš ES bendrosios rinkos ir muitų sąjungos. Jeigu iki to laiko sutartis dėl tolesnių ryšių nebus sudaryta, abi šalys turės laikytis Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) taisyklių, o tai reiškia muitus, kvotas ir daug dokumentų pildymo importuotojams. Be to, žlugusios derybos gali daugeliui metų apkartinti Londono ir Briuselio santykius.

„JK tikrai nesitrauks iš derybų. Vis dar manau, kad galima susitarti, jei to nori mūsų partneriai“, – informavęs savo vyriausybę apie pokalbį su U. von der Leyen sakė B. Johnsonas.

„Stengsimės iš visos širdies ir kiek tik galėsime, būsime kūrybingi“, – sakė jis.

Tačiau JK negali leistis į kompromisus dėl „esminio „Brexito“ pobūdžio“, susijusio su savo įstatymų ir žūklės rajonų kontrole, pabrėžė B. Johnsonas.

„Labiausiai tikėtinas dalykas dabar, žinoma, yra tas, kad turime rengtis PPO sąlygoms“, – sakė jis.

„Tas būdas, turintis savo privalumų, yra aiškus ir paprastas. Ne ten norėjome patekti,... bet JK yra pasirengusi“, – pridūrė britų vyriausybės vadovas.