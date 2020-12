Baltarusijoje – per 1,9 tūkst. naujų COVID-19 atvejų

Baltarusijoje per pastarąją parą nustatytas 1 961 naujas koronavirusinės infekcijos atvejis, taip pat mirė devyni anksčiau užsikrėtę pacientai, sekmadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Per pastarąsias 24 valandas išaiškintų COVID-19 atvejų skaičius yra kiek mažesnis nei ankstesnę parą, kai buvo nustatyti rekordiniai 1 975 nauji ligos atvejai.

Be to, per pastarąją parą mirė dar devyni koronavirusu užsikrėtę žmonės, o nuo pandemijos pradžios COVID-19 aukų Baltarusijoje skaičius išaugo iki 1 263.

Bendras šalyje patvirtintų COVID-19 atvejų skaičius sekmadienį padidėjo iki 160 295, nurodė Sveikatos apsaugos ministerija.

Ligoninėse gydytų ir išrašytų COVID-19 pacientų skaičius išaugo iki 138 464, iš jų 2 542 pasveiko per pastarąją parą.