ES viršūnių susitikimo dalyviai įspėja dėl atsipalaidavimo kovoje su pandemija

Europos Sąjungos (ES) šalių lyderiai įspėja dėl pernelyg greito ir nekoordinuoto ribojimų švelninimo per koronaviruso pandemiją.

Padėtis Europoje ir toliau „kelia nerimą“, - ketvirtadienį pareiškė ES viršūnių susitikimo dalyviai. Pastarieji laimėjimai kuriant vakcinas esą nereiškia, kad pandemija baigėsi. ES šalys turi „tęsti pastangas, kad įveiktų virusą ir užkirstų kelią naujoms infekcijos bangoms“.

ES šalių lyderiai šiame kontekste įsipareigojo labiau derinti veiksmus laipsniškai atšaukiant koronaviruso ribojimus. Jie, be to, paragino Europos Komisiją pateikti pasiūlymą dėl rekomendacijų greitųjų antigenų testų ir jų tarpusavio pripažinimo klausimu. Be to, reikalinga „suderinta pozicija dėl skiepų sertifikatų“.

Dar vienu iššūkiu ES šalių vadovai laiko vakcinos paskirstymą, kai tik bus jos pakankamai. Turi būti užtikrinta, kad ji laiku pasiektų ES piliečius, sakoma pareiškime. Kartu susitikimo dalyviai patvirtino būtinybę pradėti švietimo kampanijas dėl skiepų, kad būtų duotas atkirtis melagingai informacijai.